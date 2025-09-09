https://1prime.ru/20250909/frantsiya-862036597.html

"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции

"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции - 09.09.2025, ПРАЙМ

"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции

Итогом правления президента Франции Эммануэля Макрона стал рост государственного долга страны до 120% от ее ВВП, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T23:30+0300

2025-09-09T23:30+0300

2025-09-09T23:30+0300

экономика

франция

госдолг

эммануэль макрон

мировая экономика

ес

алексей пушков

https://cdnn.1prime.ru/img/82739/44/827394443_0:241:2677:1747_1920x0_80_0_0_b4ff87afcbac171980a922866a8efbbc.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Итогом правления президента Франции Эммануэля Макрона стал рост государственного долга страны до 120% от ее ВВП, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Франция приближается к точке невозврата: ее госдолг достиг 120% от ее ВВП, и близится момент, когда банки перестанут выкупать ее долги. Такова цена двух сроков правления Макрона", - заявил сенатор. Макрона во главе Франции, по словам Пушкова, поставили круги, которым "наплевать на интересы страны и ее народа" и которых Макрон "обслуживал" в течение своих президентских сроков. "За это ему дали возможность изображать из себя крупного лидера и собирать бесконечные саммиты, чтобы тешить свое эго", - добавил сенатор. Пушков подчеркнул, что Франция с момента избрания Макрона погружалась в долговую яму и что госдолг страны уже стал самым большим в ЕС. "Каждую секунду он растет на пять тысяч евро. Такова цена двух голосований за Макрона. Назначение премьером его сподвижника по партии, министра обороны Лекорню, не исправит ситуацию, а лишь усугубит ее. С Макроном и его кукловодами Франция обречена", - заключил сенатор.

https://1prime.ru/20250812/rekord-860647360.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, госдолг, эммануэль макрон, мировая экономика, ес, алексей пушков