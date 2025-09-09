Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции - 09.09.2025
"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции
"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции
Итогом правления президента Франции Эммануэля Макрона стал рост государственного долга страны до 120% от ее ВВП, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Итогом правления президента Франции Эммануэля Макрона стал рост государственного долга страны до 120% от ее ВВП, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Франция приближается к точке невозврата: ее госдолг достиг 120% от ее ВВП, и близится момент, когда банки перестанут выкупать ее долги. Такова цена двух сроков правления Макрона", - заявил сенатор. Макрона во главе Франции, по словам Пушкова, поставили круги, которым "наплевать на интересы страны и ее народа" и которых Макрон "обслуживал" в течение своих президентских сроков. "За это ему дали возможность изображать из себя крупного лидера и собирать бесконечные саммиты, чтобы тешить свое эго", - добавил сенатор. Пушков подчеркнул, что Франция с момента избрания Макрона погружалась в долговую яму и что госдолг страны уже стал самым большим в ЕС. "Каждую секунду он растет на пять тысяч евро. Такова цена двух голосований за Макрона. Назначение премьером его сподвижника по партии, министра обороны Лекорню, не исправит ситуацию, а лишь усугубит ее. С Макроном и его кукловодами Франция обречена", - заключил сенатор.
