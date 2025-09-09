Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России - 09.09.2025
Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России
Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России - 09.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России
Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:47+0300
2025-09-09T17:47+0300
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается настоящая диверсификация, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр подчеркнул, что долгосрочный контракт с РФ обеспечивает Венгрии "очень стабильную основу, и эта стабильная основа теперь будет дополнительно укреплена долгосрочным контрактом с западным партнером".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
17:47 09.09.2025
 
Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России

Сийярто: контракт Венгрии с Sell не отменяет, а дополняет поставки газа из России

БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается настоящая диверсификация, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что долгосрочный контракт с РФ обеспечивает Венгрии "очень стабильную основу, и эта стабильная основа теперь будет дополнительно укреплена долгосрочным контрактом с западным партнером".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
