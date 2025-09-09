https://1prime.ru/20250909/gaz-862026853.html
Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России
2025-09-09T17:47+0300
2025-09-09T17:47+0300
2025-09-09T17:47+0300
энергетика
россия
газ
венгрия
петер сийярто
shell
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается настоящая диверсификация, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр подчеркнул, что долгосрочный контракт с РФ обеспечивает Венгрии "очень стабильную основу, и эта стабильная основа теперь будет дополнительно укреплена долгосрочным контрактом с западным партнером".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
россия, газ, венгрия, петер сийярто, shell
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Shell
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается настоящая диверсификация, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что долгосрочный контракт с РФ обеспечивает Венгрии "очень стабильную основу, и эта стабильная основа теперь будет дополнительно укреплена долгосрочным контрактом с западным партнером".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
