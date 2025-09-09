https://1prime.ru/20250909/gaz-862026853.html

Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России

Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России - 09.09.2025, ПРАЙМ

Сийярто: контракт Венгрии с Shell не отменяет поставки газа из России

Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T17:47+0300

2025-09-09T17:47+0300

2025-09-09T17:47+0300

энергетика

россия

газ

венгрия

петер сийярто

shell

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg

БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Долгосрочный контракт Венгрии с американской Shell на поставку газа не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их, в этом и заключается настоящая диверсификация, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Это настоящая диверсификация, которая не заменяет существующие источники, а добавляет новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр подчеркнул, что долгосрочный контракт с РФ обеспечивает Венгрии "очень стабильную основу, и эта стабильная основа теперь будет дополнительно укреплена долгосрочным контрактом с западным партнером".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250908/polsha-861981414.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, венгрия, петер сийярто, shell