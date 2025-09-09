В Европе снизились цены на газ

https://1prime.ru/20250909/gaz-862031858.html
2025-09-09T19:55+0300
2025-09-09T19:55+0300
2025-09-09T19:55+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам вторника снизились на 1,3% - до 396,1 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 405,1 доллара (+1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 405,2 доллара (+1%), ценовой минимум - 390,4 доллара (-2,7%). Последние фьючерсы торговались по 396,1 доллара (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 401,1 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
