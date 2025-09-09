https://1prime.ru/20250909/germaniya-862028023.html

Писториус анонсировал новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ

Писториус анонсировал новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ - 09.09.2025, ПРАЙМ

Писториус анонсировал новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ

Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T18:22+0300

2025-09-09T18:22+0300

2025-09-09T18:22+0300

вооружения

украина

германия

лондон

сергей лавров

всу

sky news

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846225586_0:301:2047:1452_1920x0_80_0_0_66fe98fa73859b0c45877cde0d3b4f64.jpg

ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News. По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250909/ssha-862027010.html

украина

германия

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, лондон, сергей лавров, всу, sky news, нато