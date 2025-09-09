Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Писториус анонсировал новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ - 09.09.2025
Писториус анонсировал новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ
ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News. По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства. Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© Фото : Bundeswehr/Norman JankowskiМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
© Фото : Bundeswehr/Norman Jankowski
ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Германия запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Германия инициирует новую инициативу по глубинным ударам и усилит поддержку закупки дальнобойных беспилотников совместно с украинской оборонной промышленностью. В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания группы "Рамштайн" в Лондоне, которая транслировалась телеканалом Sky News.
По его словам, контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных беспилотников различных типов украинского производства.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведёт интенсивные переговоры с партнерами о финансировании дополнительных систем ПВО для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
