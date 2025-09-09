Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-09T01:42+0300
2025-09-09T01:42+0300
общество
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861985405.jpg?1757371354
общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
01:42 09.09.2025
 
В Госдуме предложили ввести прогрессивную оплату труда для учителей

В Госдуме предложили ввести прогрессивную оплату труда для учителей

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях повышения эффективности системы оплаты труда и сохранения профессионального ресурса педагогического сообщества представляется целесообразным внедрение прогрессивной модели оплаты при выполнении нагрузки, превышающей одну ставку. Предлагается ввести дифференцированный подход, в рамках которого: за нагрузку 1,5 ставки — 170% оклада, за работу на две ставки — 240% должностного оклада, с возможностью дальнейшего увеличения компенсации при росте нагрузки, вплоть до установления предельного уровня в целях охраны труда и здоровья педагогов", - сказано в обращении депутатов к Кравцову.
В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что это повысит мотивацию и привлекательность профессии.
"Запустить новую систему оплаты можно в виде пилотного проекта в регионах с высокой нехваткой и повышенной нагрузкой учителей. После получения первых результатов и обратной связи новую систему можно будет распространить на всю страну", – сказал Миронов.
Как отметила Лантратова, учитель, берущий дополнительную ставку, - это настоящий подвижник, который жертвует своим личным временем ради своих учеников, интересов государства.
"Если мы хотим, чтобы в профессии оставались лучшие, необходимо создать условия для справедливой оплаты труда педагогов", - сказала она РИА Новости.
 
