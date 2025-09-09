https://1prime.ru/20250909/gosduma-862010422.html

В Думу внесут проект о статусе родительского собрания в школах

В Думу внесут проект о статусе родительского собрания в школах - 09.09.2025, ПРАЙМ

В Думу внесут проект о статусе родительского собрания в школах

В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне статуса и полномочий родительского собрания в школе, документ имеется в распоряжении РИА... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T13:32+0300

2025-09-09T13:32+0300

2025-09-09T13:32+0300

общество

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне статуса и полномочий родительского собрания в школе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым. Инициативой предлагается внести изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". "Предлагается предоставить право родителям обучающихся в общеобразовательных организациях принимать решения на родительском собрании по таким вопросам, как примерное меню завтраков и обедов для обучающихся, отмена введения требований к одежде обучающихся, организация внеурочной деятельности, расторжение договоров с поставщиком услуги по организации питания для школьников", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, основные претензии у родителей школьников возникают к преподаванию предметов и методикам обучения, школьному питанию, организации внеурочной деятельности, вопросу школьной формы, а также медицинскому контролю и медпомощи, при этом у родителей фактически отсутствуют возможности повлиять на решения администрации школы. "У школ есть право, но не обязанность создавать родительские органы самоуправления. Даже если такие структуры существуют, их решения носят лишь рекомендательный характер. В уставах, где упоминаются родительские комитеты, они, как правило, лишены реальных полномочий, поэтому руководство школ фактически игнорирует мнение родителей по ключевым вопросам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторами инициативы подчеркивается, что низкое качество питания или неподходящее меню остаются зачастую без должного реагирования, поскольку мнение родителей не является обязательным к учету, аналогично, обязательное требование носить неудобную или дорогостоящую форму вводится без реального обсуждения с семьями, что бьет по бюджету всех родителей, особенно малообеспеченных семей. "Законопроектом предлагается законодательно закрепить статус и полномочия родительского собрания в общеобразовательных организациях, состоящего из всех родителей (законных представителей) учащихся школы. Решения такого органа должны приниматься демократично – простым большинством голосов присутствующих родителей – и иметь обязательный характер для администрации школы", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что родители на своем собрании должны получить право принимать решения по следующим вопросам школьной жизни: школьное питание, где будет определено примерное меню завтраков и обедов, с учетом возрастных и медицинских потребностей детей; форма и одежда учащихся, собрание родителей вправе отменить введение обязательных требований к школьной формы, либо изменить их, если посчитает такие требования излишними, финансово обременительными; внеурочная деятельность, родители получают право утверждать планы и формат внеурочных занятий, секций, кружков и мероприятий, чтобы лучше адаптировать дополнительное образование к запросам детей и родителей, исключить перегрузку учащихся и обеспечить полезное и интересное наполнение внеурочной деятельности. "Реализация данных мер создаст механизм реального участия родителей в управлении школой и повысить уровень удовлетворенности работы школ с точки зрения родителей. Особое значение имеет участие родителей в формировании меню и контроле качества питания, так как здоровье и нормальное развитие детей напрямую зависят от сбалансированного питания", - подчеркивается в документе.

https://1prime.ru/20250908/biznes-861957136.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума