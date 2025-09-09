https://1prime.ru/20250909/importozameschenie-862032791.html
Эксперт рассказала о темпах импортозамещения в России
Эксперт рассказала о темпах импортозамещения в России - 09.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о темпах импортозамещения в России
Импортозамещение в России наращивает темпы, в критически важных секторах активно внедряют отечественные решения, в госсекторе долю российской радиоэлектроники в | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T20:20+0300
2025-09-09T20:20+0300
2025-09-09T20:20+0300
экономика
россия
импортозамещение
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83650/87/836508721_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9bf9f47b12ffe6adc598b08c17a82525.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Импортозамещение в России наращивает темпы, в критически важных секторах активно внедряют отечественные решения, в госсекторе долю российской радиоэлектроники в ближайшие годы планируется довести до 60%, заявила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, координатор деловых кругов ЭКС реализации таможенной политики при ФТС России Ирина Заседатель. "Импортозамещение в России продолжает набирать обороты, государство и бизнес активно внедряют отечественные решения в критически важных секторах. В госсекторе планируется довести долю российской радиоэлектроники до 60% в ближайшие годы, создаются установки для производства чипов и формируется инфраструктура, необходимая для выпуска собственных микросхем", - сказала она. По ее словам, в сфере программного обеспечения удалось заместить значительную часть иностранных продуктов, а в некоторых ИТ-инфраструктурах уже полностью перейти на отечественные решения. "Электроника и микроэлектроника демонстрируют прогресс. Возводятся фабрики по 28-нанометровым техпроцессам, развивается выпуск серверов и компьютеров, растет доля российских системных блоков. В банковских технологиях налажен выпуск отечественных микросхем для карт, что позволило снизить зависимость от внешних поставок", - заметила собеседница агентства. Хотя проблемы, добавила она, существуют, уже запущены меры по их устранению. "Для снижения зависимости от импорта в микроэлектронике ведется разработка собственных фотолитографов, эпитаксиального и травильного оборудования, создаются производства ключевых химических реагентов и материалов высокой чистоты. Начато формирование новых площадок для выпуска чипов на более тонких техпроцессах, а также предпринимаются шаги по развитию инструментального машиностроения и станкостроения", - подчеркнула Заседатель. "Для достижения полноценной технологической независимости необходимо расширять производство оборудования для микроэлектроники, развивать химическую базу, создавать новые мощности для выпуска чипов, укреплять позиции на рынке серверов и сетевого оборудования", - заключила она.
https://1prime.ru/20250905/samolet-861832461.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83650/87/836508721_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dbac72faac4aeb262924db9639876039.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, импортозамещение, экспертное мнение
Экономика, РОССИЯ, импортозамещение, экспертное мнение
Эксперт рассказала о темпах импортозамещения в России
Заседатель: импортозамещение в России наращивает темпы
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Импортозамещение в России наращивает темпы, в критически важных секторах активно внедряют отечественные решения, в госсекторе долю российской радиоэлектроники в ближайшие годы планируется довести до 60%, заявила РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, координатор деловых кругов ЭКС реализации таможенной политики при ФТС России Ирина Заседатель.
"Импортозамещение в России продолжает набирать обороты, государство и бизнес активно внедряют отечественные решения в критически важных секторах. В госсекторе планируется довести долю российской радиоэлектроники до 60% в ближайшие годы, создаются установки для производства чипов и формируется инфраструктура, необходимая для выпуска собственных микросхем", - сказала она.
По ее словам, в сфере программного обеспечения удалось заместить значительную часть иностранных продуктов, а в некоторых ИТ-инфраструктурах уже полностью перейти на отечественные решения.
"Электроника и микроэлектроника демонстрируют прогресс. Возводятся фабрики по 28-нанометровым техпроцессам, развивается выпуск серверов и компьютеров, растет доля российских системных блоков. В банковских технологиях налажен выпуск отечественных микросхем для карт, что позволило снизить зависимость от внешних поставок", - заметила собеседница агентства.
Хотя проблемы, добавила она, существуют, уже запущены меры по их устранению.
"Для снижения зависимости от импорта в микроэлектронике ведется разработка собственных фотолитографов, эпитаксиального и травильного оборудования, создаются производства ключевых химических реагентов и материалов высокой чистоты. Начато формирование новых площадок для выпуска чипов на более тонких техпроцессах, а также предпринимаются шаги по развитию инструментального машиностроения и станкостроения", - подчеркнула Заседатель.
"Для достижения полноценной технологической независимости необходимо расширять производство оборудования для микроэлектроники, развивать химическую базу, создавать новые мощности для выпуска чипов, укреплять позиции на рынке серверов и сетевого оборудования", - заключила она.
Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет