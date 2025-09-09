Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/iphone-862035228.html
В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу
В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу - 09.09.2025, ПРАЙМ
В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу
Цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 109 990 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч, рассказали РИА Новости в МТС. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T22:08+0300
2025-09-09T22:09+0300
экономика
мтс
iphone 17
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83909/51/839095160_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_da7f5ee3760156a02321acee43e8b3ca.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 109 990 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч, рассказали РИА Новости в МТС. Американская компания Apple во вторник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. "Новые смартфоны доступны в четырёх версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 17 256 ГБ составляет 109 990 рублей, 512 ГБ - 134 990 рублей. iPhone 17 Air 256 ГБ обойдется в 144 990 рублей, на 512 ГБ - в 169 990 рублей, на 1 ТБ - 199 990 рублей. При этом iPhone 17 Pro 256 ГБ стоит 164 990 рублей, а на 1 ТБ - 224 990 рублей. Цены на iPhone 17 Pro Max начинаются от 184 990 рублей и доходят до 299 990 рублей за 2 ТБ. "Apple имеет большую лояльную аудиторию, поэтому мы традиционно ожидаем высокий спрос на гаджеты этого бренда. К примеру, в преддверии презентации продажи предыдущих линеек iPhone выросли в нашей розничной сети на 30% в натуральном выражении", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. В свою очередь restore: сообщил РИА Новости, что откроет предзаказ на новинки Apple 10 сентября. Из условий - 100% предоплата для предзаказа онлайн или аванс от 5 тысяч рублей в розничных магазинах. Компания планирует начать продажи до конца сентября. Покупатели смогут протестировать новые iPhone и другие гаджеты Apple в магазинах restore: с 20 сентября.
https://1prime.ru/20250909/apple-862034937.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83909/51/839095160_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_0703eafa8d02327f6d9089ed9e7b0829.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтс, iphone 17, цены
Экономика, МТС, iPhone 17, цены
22:08 09.09.2025 (обновлено: 22:09 09.09.2025)
 
В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу

МТС: цены на iPhone 17 в России по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 109 990 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч, рассказали РИА Новости в МТС.
Американская компания Apple во вторник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации.
"Новые смартфоны доступны в четырёх версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 17 256 ГБ составляет 109 990 рублей, 512 ГБ - 134 990 рублей. iPhone 17 Air 256 ГБ обойдется в 144 990 рублей, на 512 ГБ - в 169 990 рублей, на 1 ТБ - 199 990 рублей.
При этом iPhone 17 Pro 256 ГБ стоит 164 990 рублей, а на 1 ТБ - 224 990 рублей. Цены на iPhone 17 Pro Max начинаются от 184 990 рублей и доходят до 299 990 рублей за 2 ТБ.
"Apple имеет большую лояльную аудиторию, поэтому мы традиционно ожидаем высокий спрос на гаджеты этого бренда. К примеру, в преддверии презентации продажи предыдущих линеек iPhone выросли в нашей розничной сети на 30% в натуральном выражении", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
В свою очередь restore: сообщил РИА Новости, что откроет предзаказ на новинки Apple 10 сентября. Из условий - 100% предоплата для предзаказа онлайн или аванс от 5 тысяч рублей в розничных магазинах.
Компания планирует начать продажи до конца сентября. Покупатели смогут протестировать новые iPhone и другие гаджеты Apple в магазинах restore: с 20 сентября.
Знак Apple на фасаде дома. - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Компания Apple представила новое поколение смартфонов
21:54
 
ЭкономикаМТСiPhone 17цены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала