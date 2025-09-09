https://1prime.ru/20250909/iphone-862035228.html

В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу

В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу - 09.09.2025

В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу

Цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 109 990 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч, рассказали РИА Новости в МТС. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T22:08+0300

2025-09-09T22:08+0300

2025-09-09T22:09+0300

экономика

мтс

iphone 17

цены

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 109 990 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч, рассказали РИА Новости в МТС. Американская компания Apple во вторник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. "Новые смартфоны доступны в четырёх версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 17 256 ГБ составляет 109 990 рублей, 512 ГБ - 134 990 рублей. iPhone 17 Air 256 ГБ обойдется в 144 990 рублей, на 512 ГБ - в 169 990 рублей, на 1 ТБ - 199 990 рублей. При этом iPhone 17 Pro 256 ГБ стоит 164 990 рублей, а на 1 ТБ - 224 990 рублей. Цены на iPhone 17 Pro Max начинаются от 184 990 рублей и доходят до 299 990 рублей за 2 ТБ. "Apple имеет большую лояльную аудиторию, поэтому мы традиционно ожидаем высокий спрос на гаджеты этого бренда. К примеру, в преддверии презентации продажи предыдущих линеек iPhone выросли в нашей розничной сети на 30% в натуральном выражении", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. В свою очередь restore: сообщил РИА Новости, что откроет предзаказ на новинки Apple 10 сентября. Из условий - 100% предоплата для предзаказа онлайн или аванс от 5 тысяч рублей в розничных магазинах. Компания планирует начать продажи до конца сентября. Покупатели смогут протестировать новые iPhone и другие гаджеты Apple в магазинах restore: с 20 сентября.

