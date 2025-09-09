Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маркетплейсы назвали цены на новые iPhone 17 - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/iphone-862035519.html
Маркетплейсы назвали цены на новые iPhone 17
Маркетплейсы назвали цены на новые iPhone 17 - 09.09.2025, ПРАЙМ
Маркетплейсы назвали цены на новые iPhone 17
Цены на iPhone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T22:35+0300
2025-09-09T22:36+0300
экономика
россия
маркетплейсы
iphone 17
цены
яндекс маркет
ozon
cdek.shopping
https://cdnn.1prime.ru/img/83376/74/833767427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a025c91bad6ffac8cd09b17beabb7430.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены на iPhone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping. Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. "Сразу после старта продаж, с 19 сентября, сервис выкупит заказы в официальном магазине и доставит их своим пользователям. Стартовая цена iPhone 17 Pro - 137 536 рублей, iPhone 17 Pro Max - от 156 781 рублей, iPhone 17 - от 90 591 рублей, а iPhone Air - от 120 485 рублей. Цены указаны без учета таможенных пошлин. Также к заказу доступны Apple Watch Series 1, Apple Watch SE и наушники AirPods Pro", - отметили в CDEK.Shopping. "На более доступные модели iPhone 17 цены составят от 112 990 до 125 990 рублей, на iPhone 17 Pro - от 165 990 до 224 990 рублей. Стоимость iPhone 17 Pro Max будет варьироваться от 189 990 до 289 990 рублей. Ультратонкую новинку Apple iPhone Air можно купить в диапазоне 149 999 - 209 990 рублей", - отметили в Ozon. Компания прогнозирует, что одной из самых востребованных моделей станет Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ. Так, Ozon планирует открыть предзаказ на новинки Apple через несколько часов после окончания презентации - пользователи получат свои устройства в начале октября. "Яндекс Маркет" открывает доступ к заказу новинок с 10 сентября. Получить смартфон пользователи смогут после 19 сентября любым удобным способом - например, в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца. "Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на iPhone 17 составит от 110 000 рублей в зависимости от комплектации, а на iPhone Air - от 135 000 рублей. Стоимость iPhone 17 Pro составит от 143 000 рублей, а iPhone 17 Pro Max - от 152 000 рублей", - отметили в компании. В пресс-службе Wildberries агентству сообщили, что клиенты уже могут ознакомиться с более 1 100 карточек товара нового смартфона от разных продавцов на платформе - для предзаказа доступны все вариации iPhone, которые были представлены на презентации. Также для пользователей доступен предзаказ аксессуаров для новых устройств.
https://1prime.ru/20250909/iphone-862035228.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83376/74/833767427_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b1112abb0c824ce09fbec1b57c97044.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, маркетплейсы, iphone 17, цены, яндекс маркет, ozon, cdek.shopping
Экономика, РОССИЯ, маркетплейсы, iPhone 17, цены, Яндекс Маркет, Ozon, CDEK.Shopping
22:35 09.09.2025 (обновлено: 22:36 09.09.2025)
 
Маркетплейсы назвали цены на новые iPhone 17

Маркетплейсы: цены на iPhone 17 в России составят от 91 до 290 тысяч рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Цены на iPhone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping.
Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации.
"Сразу после старта продаж, с 19 сентября, сервис выкупит заказы в официальном магазине и доставит их своим пользователям. Стартовая цена iPhone 17 Pro - 137 536 рублей, iPhone 17 Pro Max - от 156 781 рублей, iPhone 17 - от 90 591 рублей, а iPhone Air - от 120 485 рублей. Цены указаны без учета таможенных пошлин. Также к заказу доступны Apple Watch Series 1, Apple Watch SE и наушники AirPods Pro", - отметили в CDEK.Shopping.
"На более доступные модели iPhone 17 цены составят от 112 990 до 125 990 рублей, на iPhone 17 Pro - от 165 990 до 224 990 рублей. Стоимость iPhone 17 Pro Max будет варьироваться от 189 990 до 289 990 рублей. Ультратонкую новинку Apple iPhone Air можно купить в диапазоне 149 999 - 209 990 рублей", - отметили в Ozon. Компания прогнозирует, что одной из самых востребованных моделей станет Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ.
Так, Ozon планирует открыть предзаказ на новинки Apple через несколько часов после окончания презентации - пользователи получат свои устройства в начале октября.
"Яндекс Маркет" открывает доступ к заказу новинок с 10 сентября. Получить смартфон пользователи смогут после 19 сентября любым удобным способом - например, в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.
"Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на iPhone 17 составит от 110 000 рублей в зависимости от комплектации, а на iPhone Air - от 135 000 рублей. Стоимость iPhone 17 Pro составит от 143 000 рублей, а iPhone 17 Pro Max - от 152 000 рублей", - отметили в компании.
В пресс-службе Wildberries агентству сообщили, что клиенты уже могут ознакомиться с более 1 100 карточек товара нового смартфона от разных продавцов на платформе - для предзаказа доступны все вариации iPhone, которые были представлены на презентации. Также для пользователей доступен предзаказ аксессуаров для новых устройств.
Старт продаж iPhone 13 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
В МТС рассказали о ценах на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу
22:08
 
ЭкономикаРОССИЯмаркетплейсыiPhone 17ценыЯндекс МаркетOzonCDEK.Shopping
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала