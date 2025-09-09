https://1prime.ru/20250909/iphone-862035847.html

В Apple рассказали о достоинствах новых смартфонов iPhone 17

В Apple рассказали о достоинствах новых смартфонов iPhone 17

экономика

apple

iphone 17

технологии

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Новый iPhone 17 Air, представленный компанией Apple ранее во вторник - самый тонкий среди смартфонов этого производителя, а iPhone 17 Pro и Pro Max - наиболее энергоэффективные, при этом их производительность почти в полтора раза выше по сравнению с предыдущим поколением, следует из пресс-релизов компании. "Apple сегодня представила совершенно новый iPhone Air, самый тонкий iPhone из когда-либо сделанных, с высокой производительностью... iPhone Air также имеет потрясающий 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR с ProMotion до 120 Гц", - говорится в релизе. "A19 Pro - самый мощный чип, который создала Apple для iPhone. Вместе с паровой камерой, разработанной Apple, A19 Pro позволяет iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max обеспечивать до 40% более высокую устойчивую производительность, чем предыдущее поколение, это идеально подходит для игр, редактирования видео и запуска больших локальных языковых моделей", - также сообщает Apple. Высокую производительность новых моделей, как объясняет компания, обеспечивает 6-ядерный процессор. Туда же встроены как нейронные ускорители, так и больший объем кэш-памяти. Графический процессор позволяет получить и более высокую частоту кадров. Также "лучшей в истории Apple" компания называет камеры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Они обладают сенсорами высокого разрешения на передней и задней панелях, как "восемь профессиональных линз в кармане пользователя", объясняется в релизе. Так, новая 48-мегапиксельная телефотокамера позволяет повысить четкость при ярком свете и детализировать более темные снимки. Более широкий охват при съемке обеспечивает новый восьмикратный оптический зум с диагональю 200 мм, самый большой из когда-либо установленных на iPhone. Пользователи также смогут опробовать новый стиль "Яркий", доступный в iOS 26. Как отмечает компания, в линейке iPhone 17 представлен новый чип беспроводной сети Apple - N1. Он позволяет использовать Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, беспроводные технологии последнего поколения, а также Personal Hotspot и AirDrop с большей надежностью. Что касается iPhone Air, то задняя и передняя панели устройства защищены керамическим щитом, поэтому новая модель в три раза устойчивее к царапинам, а также "более долговечна, чем любой предыдущий iPhone", отмечается в релизе.

