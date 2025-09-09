https://1prime.ru/20250909/iphone-862036189.html
Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд
Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд - 09.09.2025, ПРАЙМ
Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд
Стоимость самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит отметку в 4 тысячи долларов за счет налогов, составляющих порядка 40% стоимости, следует из... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T23:09+0300
2025-09-09T23:09+0300
2025-09-09T23:09+0300
экономика
iphone 17
турция
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg
СТАМБУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит отметку в 4 тысячи долларов за счет налогов, составляющих порядка 40% стоимости, следует из данных турецкого магазина Apple. Apple во вторник представила новую линейку смартфонов iPhone. Согласно прейскуранту, полученному РИА Новости, новый iPhone 17 в Турции будет стоить почти 1,9 тысячи долларов за вариант с памятью в 256 гигабайт. Вариант Pro с памятью в 256 гигабайт обойдется более чем в 2,6 тысячи долларов. Что касается самой "продвинутой" модели Pro Max, то вариант с 256 гигабайтами памяти будет стоить более 2,9 тысячи долларов, а самый дорогой с двумя терабайтами памяти - 4095 долларов. Компания подчеркивает, что в стоимость заложены НДС и прочие налоги в Турции - около 1622 долларов. Цены на новый iPhone Air стартуют от почти 2,4 тысячи долларов. Пошлина на растаможку любых ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов установлена в размере более 1,1 тысячи долларов. Как ожидается, в январе она будет вновь увеличена. Самые дорогие модели смартфонов iPhone 16 обходятся покупателям в Турции более чем в два раза дороже, чем в США, из-за высоких налогов, сообщали турецкие СМИ.
https://1prime.ru/20250909/iphone-862035519.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_61f137c6f380e766f4ee558b1076daa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
iphone 17, турция, цены
Экономика, iPhone 17, ТУРЦИЯ, цены
Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд
Apple: цена самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит $4 тысячи
СТАМБУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит отметку в 4 тысячи долларов за счет налогов, составляющих порядка 40% стоимости, следует из данных турецкого магазина Apple.
Apple во вторник представила новую линейку смартфонов iPhone.
Согласно прейскуранту, полученному РИА Новости, новый iPhone 17 в Турции будет стоить почти 1,9 тысячи долларов за вариант с памятью в 256 гигабайт. Вариант Pro с памятью в 256 гигабайт обойдется более чем в 2,6 тысячи долларов. Что касается самой "продвинутой" модели Pro Max, то вариант с 256 гигабайтами памяти будет стоить более 2,9 тысячи долларов, а самый дорогой с двумя терабайтами памяти - 4095 долларов. Компания подчеркивает, что в стоимость заложены НДС и прочие налоги в Турции - около 1622 долларов.
Цены на новый iPhone Air стартуют от почти 2,4 тысячи долларов.
Пошлина на растаможку любых ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов установлена в размере более 1,1 тысячи долларов. Как ожидается, в январе она будет вновь увеличена.
Самые дорогие модели смартфонов iPhone 16 обходятся покупателям в Турции более чем в два раза дороже, чем в США, из-за высоких налогов, сообщали турецкие СМИ.
Маркетплейсы назвали цены на новые iPhone 17