Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд - 09.09.2025
Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд
Стоимость самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит отметку в 4 тысячи долларов за счет налогов, составляющих порядка 40% стоимости
2025-09-09T23:09+0300
2025-09-09T23:09+0300
экономика
iphone 17
турция
цены
СТАМБУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит отметку в 4 тысячи долларов за счет налогов, составляющих порядка 40% стоимости, следует из данных турецкого магазина Apple. Apple во вторник представила новую линейку смартфонов iPhone. Согласно прейскуранту, полученному РИА Новости, новый iPhone 17 в Турции будет стоить почти 1,9 тысячи долларов за вариант с памятью в 256 гигабайт. Вариант Pro с памятью в 256 гигабайт обойдется более чем в 2,6 тысячи долларов. Что касается самой "продвинутой" модели Pro Max, то вариант с 256 гигабайтами памяти будет стоить более 2,9 тысячи долларов, а самый дорогой с двумя терабайтами памяти - 4095 долларов. Компания подчеркивает, что в стоимость заложены НДС и прочие налоги в Турции - около 1622 долларов. Цены на новый iPhone Air стартуют от почти 2,4 тысячи долларов. Пошлина на растаможку любых ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов установлена в размере более 1,1 тысячи долларов. Как ожидается, в январе она будет вновь увеличена. Самые дорогие модели смартфонов iPhone 16 обходятся покупателям в Турции более чем в два раза дороже, чем в США, из-за высоких налогов, сообщали турецкие СМИ.
https://1prime.ru/20250909/iphone-862035519.html
турция
iphone 17, турция, цены
Экономика, iPhone 17, ТУРЦИЯ, цены
23:09 09.09.2025
 
Цена самой дорогой модели iPhone 17 установит в Турции рекорд

Apple: цена самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит $4 тысячи

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
СТАМБУЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой модели iPhone 17 в Турции впервые превысит отметку в 4 тысячи долларов за счет налогов, составляющих порядка 40% стоимости, следует из данных турецкого магазина Apple.
Apple во вторник представила новую линейку смартфонов iPhone.
Согласно прейскуранту, полученному РИА Новости, новый iPhone 17 в Турции будет стоить почти 1,9 тысячи долларов за вариант с памятью в 256 гигабайт. Вариант Pro с памятью в 256 гигабайт обойдется более чем в 2,6 тысячи долларов. Что касается самой "продвинутой" модели Pro Max, то вариант с 256 гигабайтами памяти будет стоить более 2,9 тысячи долларов, а самый дорогой с двумя терабайтами памяти - 4095 долларов. Компания подчеркивает, что в стоимость заложены НДС и прочие налоги в Турции - около 1622 долларов.
Цены на новый iPhone Air стартуют от почти 2,4 тысячи долларов.
Пошлина на растаможку любых ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов установлена в размере более 1,1 тысячи долларов. Как ожидается, в январе она будет вновь увеличена.
Самые дорогие модели смартфонов iPhone 16 обходятся покупателям в Турции более чем в два раза дороже, чем в США, из-за высоких налогов, сообщали турецкие СМИ.
