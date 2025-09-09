Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выдача ипотеки в России сократилась в январе-августе
Выдача ипотеки в России сократилась в январе-августе - 09.09.2025, ПРАЙМ
Выдача ипотеки в России сократилась в январе-августе
Российские банки в январе-августе 2025 года выдали 2,2 триллиона рублей ипотеки - на 38% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские банки в январе-августе 2025 года выдали 2,2 триллиона рублей ипотеки - на 38% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в "Дом.РФ". "По итогам восьми месяцев выдано 502 тысячи кредитов (-48% год к году) на 2,2 триллиона рублей (-38% год к году)", - указывается в сообщении. В том числе в августе банки предоставили 85 тысяч ипотечных кредитов, что на 15% меньше результата августа 2024 года. Однако в денежном выражении выдачи выросли на 3% - до 385 миллиардов рублей. Объем кредитования в рамках льготных программам, по данным "Дом.РФ", в августе оставался высоким: 53 тысячи кредитов (+49% год к году) на 307 миллиардов рублей (+51%). "Кредитование по рыночным программам в августе несколько оживилось на фоне незначительного снижения ставок, однако остается значительно ниже уровня 2024 года: выдано 26 тысяч кредитов на 63 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.
10:52 09.09.2025
 
Выдача ипотеки в России сократилась в январе-августе

"Дом.РФ": выдача ипотеки в России в январе-августе снизилась на 38%

Денежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские банки в январе-августе 2025 года выдали 2,2 триллиона рублей ипотеки - на 38% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в "Дом.РФ".
"По итогам восьми месяцев выдано 502 тысячи кредитов (-48% год к году) на 2,2 триллиона рублей (-38% год к году)", - указывается в сообщении.
В том числе в августе банки предоставили 85 тысяч ипотечных кредитов, что на 15% меньше результата августа 2024 года. Однако в денежном выражении выдачи выросли на 3% - до 385 миллиардов рублей.
Объем кредитования в рамках льготных программам, по данным "Дом.РФ", в августе оставался высоким: 53 тысячи кредитов (+49% год к году) на 307 миллиардов рублей (+51%).
"Кредитование по рыночным программам в августе несколько оживилось на фоне незначительного снижения ставок, однако остается значительно ниже уровня 2024 года: выдано 26 тысяч кредитов на 63 миллиарда рублей", - подчеркивается в сообщении.
