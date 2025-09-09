https://1prime.ru/20250909/iran-862034628.html
Иран и МАГАТЭ возобновляют сотрудничество, сообщили в МИД ИРИ
Иран и МАГАТЭ возобновляют сотрудничество, сообщили в МИД ИРИ
2025-09-09T21:40+0300
2025-09-09T21:40+0300
2025-09-09T21:40+0300
энергетика
иран
магатэ
сотрудничество
соглашение
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg
ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану. "Подписание главой МИД Ирана и гендиректором МАГАТЭ соглашения о возобновлении сотрудничества агентства и Ирана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Аракчи, где были опубликованы кадры с церемонии. При этом Гросси заявил, что МАГАТЭ и Иран согласовали условия возобновления инспекций в стране.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://1prime.ru/20250827/iran-861355819.html
иран
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_f89548dee05b3e2a5e391777e9a0cc9a.jpg
Иран и МАГАТЭ возобновляют сотрудничество, сообщили в МИД ИРИ
ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану.
"Подписание главой МИД Ирана и гендиректором МАГАТЭ соглашения о возобновлении сотрудничества агентства и Ирана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Аракчи, где были опубликованы кадры с церемонии.
При этом Гросси заявил, что МАГАТЭ и Иран согласовали условия возобновления инспекций в стране.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
