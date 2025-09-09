Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран и МАГАТЭ возобновляют сотрудничество, сообщили в МИД ИРИ - 09.09.2025
Иран и МАГАТЭ возобновляют сотрудничество, сообщили в МИД ИРИ
иран, магатэ, сотрудничество, соглашение
Энергетика, ИРАН, МАГАТЭ, сотрудничество, соглашение
21:40 09.09.2025
 
ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану.
"Подписание главой МИД Ирана и гендиректором МАГАТЭ соглашения о возобновлении сотрудничества агентства и Ирана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Аракчи, где были опубликованы кадры с церемонии.
При этом Гросси заявил, что МАГАТЭ и Иран согласовали условия возобновления инспекций в стране.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Иран откажется от сотрудничества с МАГАТЭ при восстановлении санкций
27 августа, 23:20
 
ЭнергетикаИРАНМАГАТЭсотрудничествосоглашение
 
 
