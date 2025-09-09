https://1prime.ru/20250909/iran-862035395.html
В МИД Ирана объяснили, в каком случае прекратится сотрудничество с МАГАТЭ
В МИД Ирана объяснили, в каком случае прекратится сотрудничество с МАГАТЭ
ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если против Тегерана восстановят санкции ООН и совершат враждебные действия, заявил в ходе пресс-подхода по итогам подписания соглашения о возобновлении сотрудничества глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В случае совершения любого враждебного акта против Ирана, в том числе возвращения отмененных резолюций Совбеза ООН, Иран будет считать сотрудничество с МАГАТЭ завершенным", - приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
