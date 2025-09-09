Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Ирана объяснили, в каком случае прекратится сотрудничество с МАГАТЭ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/iran-862035395.html
В МИД Ирана объяснили, в каком случае прекратится сотрудничество с МАГАТЭ
В МИД Ирана объяснили, в каком случае прекратится сотрудничество с МАГАТЭ - 09.09.2025, ПРАЙМ
В МИД Ирана объяснили, в каком случае прекратится сотрудничество с МАГАТЭ
Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если против Тегерана восстановят санкции ООН и совершат враждебные... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T22:32+0300
2025-09-09T22:32+0300
политика
иран
магатэ
сотрудничество
оон
тегеран
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если против Тегерана восстановят санкции ООН и совершат враждебные действия, заявил в ходе пресс-подхода по итогам подписания соглашения о возобновлении сотрудничества глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В случае совершения любого враждебного акта против Ирана, в том числе возвращения отмененных резолюций Совбеза ООН, Иран будет считать сотрудничество с МАГАТЭ завершенным", - приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
https://1prime.ru/20250909/iran-862034628.html
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, магатэ, сотрудничество, оон, тегеран, мид
Политика, ИРАН, МАГАТЭ, сотрудничество, ООН, Тегеран, МИД
22:32 09.09.2025
 
В МИД Ирана объяснили, в каком случае прекратится сотрудничество с МАГАТЭ

МИД ИРИ: Иран прекратит сотрудничество с МАГАТЭ при восстановлении санкций ООН

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 9 сен - ПРАЙМ. Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если против Тегерана восстановят санкции ООН и совершат враждебные действия, заявил в ходе пресс-подхода по итогам подписания соглашения о возобновлении сотрудничества глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В случае совершения любого враждебного акта против Ирана, в том числе возвращения отмененных резолюций Совбеза ООН, Иран будет считать сотрудничество с МАГАТЭ завершенным", - приводит слова министра официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Иран и МАГАТЭ возобновляют сотрудничество, сообщили в МИД ИРИ
21:40
 
ПолитикаИРАНМАГАТЭсотрудничествоООНТегеранМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала