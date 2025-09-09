Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, как россияне сравнивают цены - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/issledovanie-861988480.html
Исследование показало, как россияне сравнивают цены
Исследование показало, как россияне сравнивают цены - 09.09.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, как россияне сравнивают цены
Почти 80% россиян всегда сравнивают цены и ищут выгодный вариант при покупке электроники или бытовой техники, говорится в исследовании "Яндекса" и агентства... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T06:32+0300
2025-09-09T06:32+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861988480.jpg?1757388732
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Почти 80% россиян всегда сравнивают цены и ищут выгодный вариант при покупке электроники или бытовой техники, говорится в исследовании "Яндекса" и агентства маркетинговых исследований ORO, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Исследование ценовой интуиции" было проведено в июле 2025 года. Его участниками стали почти 1,6 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, совершавшие за последние шесть месяцев покупки хотя бы в одной из категорий: "Товары для дома и интерьера", "Электроника и бытовая техника", "Товары для строительства и ремонта/Товары для сада и огорода". "По сравнению с другими категориями, при покупке электроники или бытовой техники люди более склонны сравнивать цены в нескольких магазинах. Так, 77% всегда сравнивают цены и ищут выгодный вариант при покупке электро- и бытовой техники", - говорится в исследовании. В числе самых популярных товаров из категории "техника и электроника", для которых сравнение стоимости особенно актуально, - мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, холодильники. Но покупатели нередко сопоставляют цены также и на лекарства, БАДы, медицинские товары; косметику и парфюмерию; автотовары. Реже всего - при покупке товаров для дома, животных, сада и хобби, бытовой химии. При этом 53% опрошенных чаще обращают внимание на цены на дорогие товары, чем на небольшие покупки. Респонденты отметили, что сверяют цены, чтобы найти самую низкую (56%), определить справедливую стоимость товара (33%), убедиться, что в выбранном ими месте ее размер соответствует средней цене по рынку (27%) и другое. Более половины опрошенных (54%) признались, что у них есть интуитивное понимание, какая цена является слишком высокой для разных товаров, а еще 60% говорят, что когда-либо отказывались от покупки, так как цены в магазине были выше ожиданий. "Ценовая интуиция становится новой нормой потребительского поведения. Люди все чаще ориентируются не на первую попавшуюся цену, а на собственное представление о том, сколько вещь должна стоить. Представление формируется за счет наблюдений за динамикой цен, сравнений между площадками и анализа дополнительных параметров: бренда, характеристик, условий доставки и другое", - отмечает директор по развитию агентства ORO Маруся Нерсесян.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
06:32 09.09.2025
 
Исследование показало, как россияне сравнивают цены

ORO: почти 80% россиян сравнивают цены при покупке электроники и бытовой техники

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Почти 80% россиян всегда сравнивают цены и ищут выгодный вариант при покупке электроники или бытовой техники, говорится в исследовании "Яндекса" и агентства маркетинговых исследований ORO, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Исследование ценовой интуиции" было проведено в июле 2025 года. Его участниками стали почти 1,6 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, совершавшие за последние шесть месяцев покупки хотя бы в одной из категорий: "Товары для дома и интерьера", "Электроника и бытовая техника", "Товары для строительства и ремонта/Товары для сада и огорода".
"По сравнению с другими категориями, при покупке электроники или бытовой техники люди более склонны сравнивать цены в нескольких магазинах. Так, 77% всегда сравнивают цены и ищут выгодный вариант при покупке электро- и бытовой техники", - говорится в исследовании.
В числе самых популярных товаров из категории "техника и электроника", для которых сравнение стоимости особенно актуально, - мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, холодильники.
Но покупатели нередко сопоставляют цены также и на лекарства, БАДы, медицинские товары; косметику и парфюмерию; автотовары. Реже всего - при покупке товаров для дома, животных, сада и хобби, бытовой химии. При этом 53% опрошенных чаще обращают внимание на цены на дорогие товары, чем на небольшие покупки.
Респонденты отметили, что сверяют цены, чтобы найти самую низкую (56%), определить справедливую стоимость товара (33%), убедиться, что в выбранном ими месте ее размер соответствует средней цене по рынку (27%) и другое. Более половины опрошенных (54%) признались, что у них есть интуитивное понимание, какая цена является слишком высокой для разных товаров, а еще 60% говорят, что когда-либо отказывались от покупки, так как цены в магазине были выше ожиданий.
"Ценовая интуиция становится новой нормой потребительского поведения. Люди все чаще ориентируются не на первую попавшуюся цену, а на собственное представление о том, сколько вещь должна стоить. Представление формируется за счет наблюдений за динамикой цен, сравнений между площадками и анализа дополнительных параметров: бренда, характеристик, условий доставки и другое", - отмечает директор по развитию агентства ORO Маруся Нерсесян.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала