Исследование показало, как россияне сравнивают цены

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Почти 80% россиян всегда сравнивают цены и ищут выгодный вариант при покупке электроники или бытовой техники, говорится в исследовании "Яндекса" и агентства маркетинговых исследований ORO, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Исследование ценовой интуиции" было проведено в июле 2025 года. Его участниками стали почти 1,6 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, совершавшие за последние шесть месяцев покупки хотя бы в одной из категорий: "Товары для дома и интерьера", "Электроника и бытовая техника", "Товары для строительства и ремонта/Товары для сада и огорода". "По сравнению с другими категориями, при покупке электроники или бытовой техники люди более склонны сравнивать цены в нескольких магазинах. Так, 77% всегда сравнивают цены и ищут выгодный вариант при покупке электро- и бытовой техники", - говорится в исследовании. В числе самых популярных товаров из категории "техника и электроника", для которых сравнение стоимости особенно актуально, - мобильные телефоны, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, холодильники. Но покупатели нередко сопоставляют цены также и на лекарства, БАДы, медицинские товары; косметику и парфюмерию; автотовары. Реже всего - при покупке товаров для дома, животных, сада и хобби, бытовой химии. При этом 53% опрошенных чаще обращают внимание на цены на дорогие товары, чем на небольшие покупки. Респонденты отметили, что сверяют цены, чтобы найти самую низкую (56%), определить справедливую стоимость товара (33%), убедиться, что в выбранном ими месте ее размер соответствует средней цене по рынку (27%) и другое. Более половины опрошенных (54%) признались, что у них есть интуитивное понимание, какая цена является слишком высокой для разных товаров, а еще 60% говорят, что когда-либо отказывались от покупки, так как цены в магазине были выше ожиданий. "Ценовая интуиция становится новой нормой потребительского поведения. Люди все чаще ориентируются не на первую попавшуюся цену, а на собственное представление о том, сколько вещь должна стоить. Представление формируется за счет наблюдений за динамикой цен, сравнений между площадками и анализа дополнительных параметров: бренда, характеристик, условий доставки и другое", - отмечает директор по развитию агентства ORO Маруся Нерсесян.

