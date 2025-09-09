https://1prime.ru/20250909/issledovanie-861989158.html

Исследование показало, почему россияне впервые оформляли кредитку

Исследование показало, почему россияне впервые оформляли кредитку - 09.09.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, почему россияне впервые оформляли кредитку

Большинство россиян, которые впервые оформили кредитную карту, делали это из-за потребности в деньгах, при этом почти каждый восьмой - из соображений "пусть... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T07:29+0300

2025-09-09T07:29+0300

2025-09-09T07:29+0300

финансы

банки

экономика

moneyman

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861989158.jpg?1757392177

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Большинство россиян, которые впервые оформили кредитную карту, делали это из-за потребности в деньгах, при этом почти каждый восьмой - из соображений "пусть будет на всякий случай", говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Чаще всего в качестве причины первого в их жизни обращения за кредиткой респонденты указывали просто общую потребность в деньгах — 57,4%. На втором месте ощущение финансовой независимости — 30,2%. Еще 11,6% оказались не в состоянии отказаться от соответствующего предложения банка" - говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что из соображений "про запас, пусть будет на всякий случай и так далее" обращались за кредиткой 11,8% опрошенных. "Еще 9,7% в качестве причины указали отпуск, 9,2% — необходимость закрыть связанные с автомобилем траты, обновление гардероба — 8,1%", - добавляют аналитики и уточняют, что в исследовании была предоставлена возможность множественного выбора. Выбирая банк для оформления первой в их жизни кредитной карты, респонденты чаще всего отталкивались от уровня процентной ставки (66,3%), а также известности и надежности банка (57,5%). На третьем месте — преимущества, доступные в рамках программ лояльности (48,6%). "Бесплатное обслуживание карты указали 41,2%. Удобство сопутствующих процессов (получение выписок, погашение задолженности и так далее) отметили 35,5%. Сумма кредитного лимита при этом имела значение только для 25,7%", - добавили аналитики. Менее важными оказались скорость рассмотрения заявки на получение карты (18,3%), мнение знакомых, родственников и прочее (16,8%), расстояние от места проживания до офиса кредитора (10,4%). На вопрос о том, как после получения первой кредитной карты изменилось их финансовое поведение, 16,6% отметили увеличение общей потребительской активности. А 24,3% стали испытывать меньше стресса из-за финансов. На повышение финансовой дисциплины, улучшение навыков управления деньгами и так далее указали 25,8%. Об отсутствии изменений сообщили 15,8%. Остальные затруднились с ответом, говорится в исследовании. "Рынок находится под влиянием охлаждающих кредитование мер регулятора. Существенный вес сейчас имеют уровень долговой нагрузки граждан и качество их кредитной истории. Кредитные карты при грамотном использовании могут быть также инструментом наработки положительной репутации заемщиков в глазах кредиторов, создания кредитной истории в случае ее отсутствия и повышения кредитного рейтинга", - прокомментировал гендиректор Moneyman Артем Быков. Аналитики в рамках исследования провели опрос более 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России, открывших кредитки в 2025 году впервые в жизни.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, moneyman