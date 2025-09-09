Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС

https://1prime.ru/20250909/izrail-862022552.html
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. "Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. В заявлении не уточняется, в каком конкретно городе были нанесены удары.
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
"Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
В заявлении не уточняется, в каком конкретно городе были нанесены удары.
