https://1prime.ru/20250909/izrail-862022552.html

Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС

Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС - 09.09.2025, ПРАЙМ

Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T16:38+0300

2025-09-09T16:38+0300

2025-09-09T16:38+0300

политика

общество

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. "Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. В заявлении не уточняется, в каком конкретно городе были нанесены удары.

https://1prime.ru/20250907/izrail-861928755.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , израиль