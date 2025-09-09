Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС - 09.09.2025, ПРАЙМ
Политика
Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. "Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. В заявлении не уточняется, в каком конкретно городе были нанесены удары.
общество , израиль
Политика, Общество , ИЗРАИЛЬ
16:38 09.09.2025
 
Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС

ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС

© РИА Новости . Стрингер | Виды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
"Армия Израиля и израильское управление по безопасности (ISA) нанесли точный удар по высокопоставленным чиновникам ХАМАС", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
В заявлении не уточняется, в каком конкретно городе были нанесены удары.
