https://1prime.ru/20250909/izrail-862023826.html
Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе
Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе - 09.09.2025, ПРАЙМ
Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе
Израиль предупредил власти США и Катара перед нанесением ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находились в Дохе, сообщила во вторник газета... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:50+0300
2025-09-09T16:50+0300
2025-09-09T16:50+0300
политика
общество
сша
катар
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748921_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4eaa2cbd03b986c9106dfbaec7c3000b.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Израиль предупредил власти США и Катара перед нанесением ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, которые находились в Дохе, сообщила во вторник газета Israel Hayom. "Израиль уведомил власти США и Катара перед атакой по штаб-квартире движения (ХАМАС – ред.) в Дохе", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250909/izrail-862022552.html
сша
катар
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748921_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_121044fda2144c89a7922ade0e8916a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, катар, израиль
Политика, Общество , США, КАТАР, ИЗРАИЛЬ
Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе
Israel Hayom: Израиль уведомил США и Катар перед нанесением ударов по Дохе