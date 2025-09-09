https://1prime.ru/20250909/kamchatka-861985772.html
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries - 09.09.2025, ПРАЙМ
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Камчатский край станет пилотным регионом для расширения сети пунктов выдачи Wildberries в труднодоступных территориях,... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T02:15+0300
2025-09-09T02:15+0300
2025-09-09T02:15+0300
бизнес
туризм
экономика
камчатский край
камчатка
владивосток
wildberries
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861985772.jpg?1757373345
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Камчатский край станет пилотным регионом для расширения сети пунктов выдачи Wildberries в труднодоступных территориях, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Камчатка выступит пилотным субъектом среди труднодоступных регионов, где Wildberries будет расширять свою сеть присутствия среди отдаленных населенных пунктов полуострова, в том числе в партнерстве с Почтой России", - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Договоренности были достигнуты по итогам переговоров с основателем Wildberries Татьяной Ким на полях Десятого Восточного экономического форума. Сообщается, что глава Камчатки уже поручил начать работу по их исполнению.
В настоящее время на территории Камчатского края уже открыты 98 пунктов выдачи Wildberries. Наибольшее количество пунктов сосредоточено в Петропавловске-Камчатском (62) и Елизовском округе (30). Также пункты выдачи работают в Мильковском округе (три), Усть-Камчатском округе (один) и Карагинском районе (два).
Расширение сети Wildberries позволит улучшить логистику и сделать онлайн-покупки более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов Камчатки.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
камчатский край
камчатка
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, камчатский край, камчатка, владивосток, wildberries, почта россии
Бизнес, Туризм, Экономика, Камчатский край, КАМЧАТКА, Владивосток, Wildberries, Почта России
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Камчатский край станет пилотным регионом для расширения сети пунктов выдачи Wildberries в труднодоступных территориях, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Камчатка выступит пилотным субъектом среди труднодоступных регионов, где Wildberries будет расширять свою сеть присутствия среди отдаленных населенных пунктов полуострова, в том числе в партнерстве с Почтой России", - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Договоренности были достигнуты по итогам переговоров с основателем Wildberries Татьяной Ким на полях Десятого Восточного экономического форума. Сообщается, что глава Камчатки уже поручил начать работу по их исполнению.
В настоящее время на территории Камчатского края уже открыты 98 пунктов выдачи Wildberries. Наибольшее количество пунктов сосредоточено в Петропавловске-Камчатском (62) и Елизовском округе (30). Также пункты выдачи работают в Мильковском округе (три), Усть-Камчатском округе (один) и Карагинском районе (два).
Расширение сети Wildberries позволит улучшить логистику и сделать онлайн-покупки более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов Камчатки.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.