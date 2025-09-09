Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries - 09.09.2025
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries
Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Камчатский край станет пилотным регионом для расширения сети пунктов выдачи Wildberries в труднодоступных территориях, сообщили в правительстве Камчатского края. "Камчатка выступит пилотным субъектом среди труднодоступных регионов, где Wildberries будет расширять свою сеть присутствия среди отдаленных населенных пунктов полуострова, в том числе в партнерстве с Почтой России", - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Договоренности были достигнуты по итогам переговоров с основателем Wildberries Татьяной Ким на полях Десятого Восточного экономического форума. Сообщается, что глава Камчатки уже поручил начать работу по их исполнению. В настоящее время на территории Камчатского края уже открыты 98 пунктов выдачи Wildberries. Наибольшее количество пунктов сосредоточено в Петропавловске-Камчатском (62) и Елизовском округе (30). Также пункты выдачи работают в Мильковском округе (три), Усть-Камчатском округе (один) и Карагинском районе (два). Расширение сети Wildberries позволит улучшить логистику и сделать онлайн-покупки более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов Камчатки. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
02:15 09.09.2025
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Камчатский край станет пилотным регионом для расширения сети пунктов выдачи Wildberries в труднодоступных территориях, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Камчатка выступит пилотным субъектом среди труднодоступных регионов, где Wildberries будет расширять свою сеть присутствия среди отдаленных населенных пунктов полуострова, в том числе в партнерстве с Почтой России", - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Договоренности были достигнуты по итогам переговоров с основателем Wildberries Татьяной Ким на полях Десятого Восточного экономического форума. Сообщается, что глава Камчатки уже поручил начать работу по их исполнению.
В настоящее время на территории Камчатского края уже открыты 98 пунктов выдачи Wildberries. Наибольшее количество пунктов сосредоточено в Петропавловске-Камчатском (62) и Елизовском округе (30). Также пункты выдачи работают в Мильковском округе (три), Усть-Камчатском округе (один) и Карагинском районе (два).
Расширение сети Wildberries позволит улучшить логистику и сделать онлайн-покупки более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов Камчатки.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
 
