Камчатка станет пилотным регионом для расширения сети Wildberries

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен - РИА Новости. Камчатский край станет пилотным регионом для расширения сети пунктов выдачи Wildberries в труднодоступных территориях, сообщили в правительстве Камчатского края. "Камчатка выступит пилотным субъектом среди труднодоступных регионов, где Wildberries будет расширять свою сеть присутствия среди отдаленных населенных пунктов полуострова, в том числе в партнерстве с Почтой России", - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Договоренности были достигнуты по итогам переговоров с основателем Wildberries Татьяной Ким на полях Десятого Восточного экономического форума. Сообщается, что глава Камчатки уже поручил начать работу по их исполнению. В настоящее время на территории Камчатского края уже открыты 98 пунктов выдачи Wildberries. Наибольшее количество пунктов сосредоточено в Петропавловске-Камчатском (62) и Елизовском округе (30). Также пункты выдачи работают в Мильковском округе (три), Усть-Камчатском округе (один) и Карагинском районе (два). Расширение сети Wildberries позволит улучшить логистику и сделать онлайн-покупки более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов Камчатки. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

