Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канал правительства России появился в мессенджере MAX - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/kanal-862001347.html
Канал правительства России появился в мессенджере MAX
Канал правительства России появился в мессенджере MAX - 09.09.2025, ПРАЙМ
Канал правительства России появился в мессенджере MAX
Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T10:55+0300
2025-09-09T10:55+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина. "Правительство Российский Федерации расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX", - сообщила пресс-служба. Как отмечено в сообщении, на этой платформе будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.
https://1prime.ru/20250908/messendzher-861953822.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:55 09.09.2025
 
Канал правительства России появился в мессенджере MAX

Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Правительство Российский Федерации расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX", - сообщила пресс-служба.
Как отмечено в сообщении, на этой платформе будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Нацмессенджер Max заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов
Вчера, 12:45
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала