https://1prime.ru/20250909/kanal-862001347.html

Канал правительства России появился в мессенджере MAX

Канал правительства России появился в мессенджере MAX - 09.09.2025, ПРАЙМ

Канал правительства России появился в мессенджере MAX

Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T10:55+0300

2025-09-09T10:55+0300

2025-09-09T10:55+0300

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина. "Правительство Российский Федерации расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX", - сообщила пресс-служба. Как отмечено в сообщении, на этой платформе будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.

https://1prime.ru/20250908/messendzher-861953822.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин