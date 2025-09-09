Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/kanal-862014777.html
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков - 09.09.2025, ПРАЙМ
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков
Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T14:44+0300
2025-09-09T14:44+0300
технологии
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862014623_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_ba9909486d1b099c6ca861eb865b633b.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться. Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Как передает корреспондент РИА Новости, согласно статистике мессенджера, к 14.26 мск 9 сентября число подписчиков составило 200 023 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20250909/kanal-862001347.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862014623_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5e54fe131314e886ac3c751ac3af639f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, владимир путин
Технологии, Владимир Путин
14:44 09.09.2025
 
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков

Канал Путина в нацмессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться.
Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX.
Как передает корреспондент РИА Новости, согласно статистике мессенджера, к 14.26 мск 9 сентября число подписчиков составило 200 023 пользователей.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Канал правительства России появился в мессенджере MAX
10:55
 
ТехнологииВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала