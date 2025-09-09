https://1prime.ru/20250909/kanal-862014777.html

Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков

Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков - 09.09.2025, ПРАЙМ

Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков

Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T14:44+0300

2025-09-09T14:44+0300

2025-09-09T14:44+0300

технологии

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862014623_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_ba9909486d1b099c6ca861eb865b633b.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться. Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Как передает корреспондент РИА Новости, согласно статистике мессенджера, к 14.26 мск 9 сентября число подписчиков составило 200 023 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20250909/kanal-862001347.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, владимир путин