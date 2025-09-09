https://1prime.ru/20250909/kanal-862014777.html
Канал Путина в MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Канал президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX набрал уже 200 тысяч подписчиков, и их количество продолжает увеличиваться. Утром 8 сентября Кремль сообщил о запуске официального канала президента России в мессенджере MAX. Как передает корреспондент РИА Новости, согласно статистике мессенджера, к 14.26 мск 9 сентября число подписчиков составило 200 023 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
