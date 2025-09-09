https://1prime.ru/20250909/katar-862024099.html

Катар решительно осудил израильские удары по зданиям в Дохе

2025-09-09T16:53+0300

политика

катар

израиль

мид

БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Катара решительно осуждают удары Израиля по жилым зданиям в Дохе, заявил катарский МИД. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. "Катар самым решительным образом осуждает трусливую израильскую атаку, которая была направлена против жилых зданий в столице Дохе, где проживают несколько членов политического бюро движения ХАМАС. Эта преступная агрессия является вопиющим нарушением всех международных законов и норм, а также серьезной угрозой безопасности и жизни граждан Катара и находящихся в стране иностранцев", - говорится в заявлении МИД.

катар

израиль

2025

катар, израиль, мид