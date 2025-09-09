Катар решительно осудил израильские удары по зданиям в Дохе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-09T16:53+0300
2025-09-09T16:53+0300
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Катара решительно осуждают удары Израиля по жилым зданиям в Дохе, заявил катарский МИД. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. "Катар самым решительным образом осуждает трусливую израильскую атаку, которая была направлена против жилых зданий в столице Дохе, где проживают несколько членов политического бюро движения ХАМАС. Эта преступная агрессия является вопиющим нарушением всех международных законов и норм, а также серьезной угрозой безопасности и жизни граждан Катара и находящихся в стране иностранцев", - говорится в заявлении МИД.
16:53 09.09.2025
 
Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
16:38
 
