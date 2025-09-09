https://1prime.ru/20250909/katar-862024877.html

Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе

Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе - 09.09.2025, ПРАЙМ

Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе

Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T16:58+0300

2025-09-09T16:58+0300

2025-09-09T16:58+0300

политика

общество

катар

израиль

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:304:2560:1744_1920x0_80_0_0_8ab6906d44208429445241d14b6276d5.jpg

ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил во вторник официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари в связи с израильскими ударами по катарской столице. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Расследование ведется на самом высоком уровне. Более подробная информация будет опубликована, как только станет известна", - отметил аль-Ансари в социальной сети Х.

https://1prime.ru/20250909/katar-862024099.html

катар

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , катар, израиль, мид