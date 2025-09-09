Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе

https://1prime.ru/20250909/katar-862024877.html
ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил во вторник официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари в связи с израильскими ударами по катарской столице. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Расследование ведется на самом высоком уровне. Более подробная информация будет опубликована, как только станет известна", - отметил аль-Ансари в социальной сети Х.
