МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе
2025-09-09T17:54+0300
2025-09-09T17:54+0300
2025-09-09T17:54+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в столице страны Дохе, в настоящее время ситуация в городе спокойная. "МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания движения ХАМАС. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", - говорится в заявлении министерства в сети X. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
