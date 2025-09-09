Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/katar-862027190.html
МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе
МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе - 09.09.2025, ПРАЙМ
МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе
МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в столице страны Дохе, в настоящее время ситуация в городе спокойная. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T17:54+0300
2025-09-09T17:54+0300
политика
катар
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862024515_0:27:513:315_1920x0_80_0_0_8e5ae0bc4c1e899c99900aff7e12e752.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в столице страны Дохе, в настоящее время ситуация в городе спокойная. "МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания движения ХАМАС. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", - говорится в заявлении министерства в сети X. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
https://1prime.ru/20250909/katar-862024099.html
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862024515_28:0:483:341_1920x0_80_0_0_2c5de23f5a41c08d5d38b58af87207bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
катар, мвд
Политика, КАТАР, МВД
17:54 09.09.2025
 
МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе

МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в Дохе

© РИА Новости . Назар АльянРазрушенное после авиаударов израильских ВВС здание одного из полицейских штабов движения "ХАМАС"
Разрушенное после авиаударов израильских ВВС здание одного из полицейских штабов движения ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Разрушенное после авиаударов израильских ВВС здание одного из полицейских штабов движения "ХАМАС". Архивное фото
© РИА Новости . Назар Альян
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в столице страны Дохе, в настоящее время ситуация в городе спокойная.
"МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания движения ХАМАС. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", - говорится в заявлении министерства в сети X.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Страны мира. Катар - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Катар решительно осудил израильские удары по зданиям в Дохе
16:53
 
ПолитикаКАТАРМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала