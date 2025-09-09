https://1prime.ru/20250909/katar-862027190.html

МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе

МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе - 09.09.2025, ПРАЙМ

МВД Катара подтвердило удар по ХАМАС в Дохе

МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в столице страны Дохе, в настоящее время ситуация в городе спокойная. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T17:54+0300

2025-09-09T17:54+0300

2025-09-09T17:54+0300

политика

катар

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862024515_0:27:513:315_1920x0_80_0_0_8e5ae0bc4c1e899c99900aff7e12e752.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в столице страны Дохе, в настоящее время ситуация в городе спокойная. "МВД сообщает, что звуки в Дохе являются результатом удара по одному из мест проживания движения ХАМАС. Министерство подтверждает, что спасатели уже приступили к работе, ситуация спокойная", - говорится в заявлении министерства в сети X. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.

https://1prime.ru/20250909/katar-862024099.html

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

катар, мвд