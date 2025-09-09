Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250909/katar-862037120.html
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны
Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T23:44+0300
2025-09-09T23:45+0300
происшествия
удар
израиль
ответ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4db6997fd7c9e1d25db789048da9f72d.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera. "Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - сказал Аль Тани, отметив, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.
https://1prime.ru/20250909/katar-862024877.html
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f0d18c123731c5d7f4be2bad6d03ad7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
удар, израиль, ответ
Происшествия, удар, ИЗРАИЛЬ, ответ
23:44 09.09.2025 (обновлено: 23:45 09.09.2025)
 
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны

Премьер: Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля

© Фото : Unsplash/Akbar NematiНочной вид на Доху, Катар
Ночной вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Unsplash/Akbar Nemati
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera.
"Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - сказал Аль Тани, отметив, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе
Вчера, 16:58
 
ПроисшествияударИЗРАИЛЬответ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала