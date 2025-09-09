https://1prime.ru/20250909/katar-862037120.html
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны - 09.09.2025, ПРАЙМ
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны
Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T23:44+0300
2025-09-09T23:44+0300
2025-09-09T23:45+0300
происшествия
удар
израиль
ответ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4db6997fd7c9e1d25db789048da9f72d.jpg
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera. "Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - сказал Аль Тани, отметив, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.
https://1prime.ru/20250909/katar-862024877.html
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f0d18c123731c5d7f4be2bad6d03ad7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удар, израиль, ответ
Происшествия, удар, ИЗРАИЛЬ, ответ
Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля, сообщил премьер страны
Премьер: Катар подготовит правовой ответ на атаку Израиля
БЕЙРУТ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Катара подготовят команду юристов для правового ответа на атаку Израиля по жилому району Дохи, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире телеканала Al Jazeera.
"Катар сформировал команду юристов для правового ответа на атаку Израиля", - сказал Аль Тани, отметив, что удар пришелся не только по штаб-квартире движения ХАМАС, но и по жилым домам, где находились мирные граждане.
Катар начал расследование нападения на делегацию ХАМАС в Дохе