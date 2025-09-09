https://1prime.ru/20250909/khakery-862005290.html
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ
Хакеры из группировки "Вектор Т8" совершили массовые кибератаки на четыре спонсирующих ВСУ фонда, некоторые из них выделяли средства "Азову"* и РДК* ("Русский... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T12:17+0300
2025-09-09T12:17+0300
2025-09-09T12:17+0300
технологии
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен – ПРАЙМ. Хакеры из группировки "Вектор Т8" совершили массовые кибератаки на четыре спонсирующих ВСУ фонда, некоторые из них выделяли средства "Азову"* и РДК* ("Русский добровольческий корпус", террористическая организация, запрещена в РФ), рассказал РИА Новости представитель хакерской группировки. "Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырёх суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", - сказал собеседник агентства. По его словам, для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов. Из украинских под кибератаку хакеров попали такие фонды, как "НА ЩИТІ" (На щите – рус.), который в результате атаки "Вектор Т8" исчез из поисковой ленты. По информации из открытых источников за 2024 год доход фонда составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей). Также был атакован фонд "Фундація сили" (Фундация силы – рус.), который на своем сайте указывает, что за время работы фонда было передано помощи 12 частям ВСУ, среди которых Интернациональный легион, 114-я бригада ВСУ, 80-я бригада ВСУ, 10-бригада ВСУ, бригада ВСУ "Эдельвейс", 25-й десантно-штурмовая бригада ВСУ. Сборы фонда затрагивали передачу боевикам ВСУ автомобилей, дронов, антенн Starlink, раций, продуктов и личного обмундирования. Третий фонд "Твій крок", попавший под атаку хакеров организовывал помощь спецподразделению ВСУ "Кракен", 108-го отдельному батальону ВСУ "Волки Да Винчи", боевиками террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, спецподразделению ВСУ "Омега" и "Азову"*. Помощь касалась военной техники, дронов и ремонтных инструментов.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861977824.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, всу
Технологии, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ
Российские хакеры взломали ресурсы 4-х финансирующих ВСУ фондов
ДОНЕЦК, 9 сен – ПРАЙМ. Хакеры из группировки "Вектор Т8" совершили массовые кибератаки на четыре спонсирующих ВСУ фонда, некоторые из них выделяли средства "Азову"* и РДК* ("Русский добровольческий корпус", террористическая организация, запрещена в РФ), рассказал РИА Новости представитель хакерской группировки.
"Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырёх суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов.
Из украинских под кибератаку хакеров попали такие фонды, как "НА ЩИТІ" (На щите – рус.), который в результате атаки "Вектор Т8" исчез из поисковой ленты. По информации из открытых источников за 2024 год доход фонда составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей).
Также был атакован фонд "Фундація сили" (Фундация силы – рус.), который на своем сайте указывает, что за время работы фонда было передано помощи 12 частям ВСУ, среди которых Интернациональный легион, 114-я бригада ВСУ, 80-я бригада ВСУ, 10-бригада ВСУ, бригада ВСУ "Эдельвейс", 25-й десантно-штурмовая бригада ВСУ. Сборы фонда затрагивали передачу боевикам ВСУ автомобилей, дронов, антенн Starlink, раций, продуктов и личного обмундирования.
Третий фонд "Твій крок", попавший под атаку хакеров организовывал помощь спецподразделению ВСУ "Кракен", 108-го отдельному батальону ВСУ "Волки Да Винчи", боевиками террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, спецподразделению ВСУ "Омега" и "Азову"*. Помощь касалась военной техники, дронов и ремонтных инструментов.
*Террористические организации, запрещенные в России.
"Глупости". В ВСУ набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина