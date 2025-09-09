https://1prime.ru/20250909/khakery-862005290.html

Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ

Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ

2025-09-09T12:17+0300

технологии

россия

украина

всу

ДОНЕЦК, 9 сен – ПРАЙМ. Хакеры из группировки "Вектор Т8" совершили массовые кибератаки на четыре спонсирующих ВСУ фонда, некоторые из них выделяли средства "Азову"* и РДК* ("Русский добровольческий корпус", террористическая организация, запрещена в РФ), рассказал РИА Новости представитель хакерской группировки. "Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырёх суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", - сказал собеседник агентства. По его словам, для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов. Из украинских под кибератаку хакеров попали такие фонды, как "НА ЩИТІ" (На щите – рус.), который в результате атаки "Вектор Т8" исчез из поисковой ленты. По информации из открытых источников за 2024 год доход фонда составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей). Также был атакован фонд "Фундація сили" (Фундация силы – рус.), который на своем сайте указывает, что за время работы фонда было передано помощи 12 частям ВСУ, среди которых Интернациональный легион, 114-я бригада ВСУ, 80-я бригада ВСУ, 10-бригада ВСУ, бригада ВСУ "Эдельвейс", 25-й десантно-штурмовая бригада ВСУ. Сборы фонда затрагивали передачу боевикам ВСУ автомобилей, дронов, антенн Starlink, раций, продуктов и личного обмундирования. Третий фонд "Твій крок", попавший под атаку хакеров организовывал помощь спецподразделению ВСУ "Кракен", 108-го отдельному батальону ВСУ "Волки Да Винчи", боевиками террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, спецподразделению ВСУ "Омега" и "Азову"*. Помощь касалась военной техники, дронов и ремонтных инструментов.*Террористические организации, запрещенные в России.

украина

