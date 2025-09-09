Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/khakery-862005290.html
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ - 09.09.2025, ПРАЙМ
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ
Хакеры из группировки "Вектор Т8" совершили массовые кибератаки на четыре спонсирующих ВСУ фонда, некоторые из них выделяли средства "Азову"* и РДК* ("Русский... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T12:17+0300
2025-09-09T12:17+0300
технологии
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен – ПРАЙМ. Хакеры из группировки "Вектор Т8" совершили массовые кибератаки на четыре спонсирующих ВСУ фонда, некоторые из них выделяли средства "Азову"* и РДК* ("Русский добровольческий корпус", террористическая организация, запрещена в РФ), рассказал РИА Новости представитель хакерской группировки. "Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырёх суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", - сказал собеседник агентства. По его словам, для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов. Из украинских под кибератаку хакеров попали такие фонды, как "НА ЩИТІ" (На щите – рус.), который в результате атаки "Вектор Т8" исчез из поисковой ленты. По информации из открытых источников за 2024 год доход фонда составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей). Также был атакован фонд "Фундація сили" (Фундация силы – рус.), который на своем сайте указывает, что за время работы фонда было передано помощи 12 частям ВСУ, среди которых Интернациональный легион, 114-я бригада ВСУ, 80-я бригада ВСУ, 10-бригада ВСУ, бригада ВСУ "Эдельвейс", 25-й десантно-штурмовая бригада ВСУ. Сборы фонда затрагивали передачу боевикам ВСУ автомобилей, дронов, антенн Starlink, раций, продуктов и личного обмундирования. Третий фонд "Твій крок", попавший под атаку хакеров организовывал помощь спецподразделению ВСУ "Кракен", 108-го отдельному батальону ВСУ "Волки Да Винчи", боевиками террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, спецподразделению ВСУ "Омега" и "Азову"*. Помощь касалась военной техники, дронов и ремонтных инструментов.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861977824.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, украина, всу
Технологии, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
12:17 09.09.2025
 
Российские хакеры взломали ресурсы четырех фондов-спонсоров ВСУ

Российские хакеры взломали ресурсы 4-х финансирующих ВСУ фондов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 9 сен – ПРАЙМ. Хакеры из группировки "Вектор Т8" совершили массовые кибератаки на четыре спонсирующих ВСУ фонда, некоторые из них выделяли средства "Азову"* и РДК* ("Русский добровольческий корпус", террористическая организация, запрещена в РФ), рассказал РИА Новости представитель хакерской группировки.
"Взяли в работу четыре фонда, один из них международный INVICTUS, остальные три по Украине. Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии. Около четырёх суток они не могут восстановить ничего и возобновить свою работу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для взлома и нарушения работы фондов понадобилось внести корректировки в системные настройки администратора, что приводит к отключению и некорректной работе фондов.
Из украинских под кибератаку хакеров попали такие фонды, как "НА ЩИТІ" (На щите – рус.), который в результате атаки "Вектор Т8" исчез из поисковой ленты. По информации из открытых источников за 2024 год доход фонда составил 316,2 миллиона гривен (632, 4 миллиона рублей).
Также был атакован фонд "Фундація сили" (Фундация силы – рус.), который на своем сайте указывает, что за время работы фонда было передано помощи 12 частям ВСУ, среди которых Интернациональный легион, 114-я бригада ВСУ, 80-я бригада ВСУ, 10-бригада ВСУ, бригада ВСУ "Эдельвейс", 25-й десантно-штурмовая бригада ВСУ. Сборы фонда затрагивали передачу боевикам ВСУ автомобилей, дронов, антенн Starlink, раций, продуктов и личного обмундирования.
Третий фонд "Твій крок", попавший под атаку хакеров организовывал помощь спецподразделению ВСУ "Кракен", 108-го отдельному батальону ВСУ "Волки Да Винчи", боевиками террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, спецподразделению ВСУ "Омега" и "Азову"*. Помощь касалась военной техники, дронов и ремонтных инструментов.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Глупости". В ВСУ набросились на Зеленского из-за слов в адрес Путина
Вчера, 20:08
 
ТехнологииРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала