СМИ сообщили о гибели главы ХАМАС в Газе при ударе Израиля по Дохе - 09.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
СМИ сообщили о гибели главы ХАМАС в Газе при ударе Израиля по Дохе
Глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена его руководства – Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла – погибли при... | 09.09.2025, ПРАЙМ
КАИР, 9 сен - ПРАЙМ. Глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена его руководства – Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла – погибли при ударе Израиля в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Источники Al Arabiya подтверждают гибель Халиля аль-Хайя, Захера Джаббарина, Халеда Машаля и Низара Аудаллы", - говорится в сообщении телеканала.
17:03 09.09.2025
 
СМИ сообщили о гибели главы ХАМАС в Газе при ударе Израиля по Дохе

Al Arabiya: глава ХАМАС в Газе и три члена руководства движения погибли при ударе в Дохе

© РИА Новости . Назар АльянРазрушенное после авиаударов израильских ВВС здание одного из полицейских штабов движения "ХАМАС"
КАИР, 9 сен - ПРАЙМ. Глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена его руководства – Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла – погибли при ударе Израиля в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Источники Al Arabiya подтверждают гибель Халиля аль-Хайя, Захера Джаббарина, Халеда Машаля и Низара Аудаллы", - говорится в сообщении телеканала.
Армия Израиля заявила об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС
16:38
 
