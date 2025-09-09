https://1prime.ru/20250909/khamas-862024651.html

СМИ сообщили о гибели главы ХАМАС в Газе при ударе Израиля по Дохе

КАИР, 9 сен - ПРАЙМ. Глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена его руководства – Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла – погибли при ударе Израиля в катарской столице Дохе, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Источники Al Arabiya подтверждают гибель Халиля аль-Хайя, Захера Джаббарина, Халеда Машаля и Низара Аудаллы", - говорится в сообщении телеканала.

