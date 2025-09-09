Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Политика
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов
2025-09-09T10:47+0300
2025-09-09T10:47+0300
политика
общество
украина
киев
ес
рада
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер на пленарной сессии. "Мы призываем (Киева в рамках процесса вступления в ЕС - ред.) к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Раде", - сказал он.
общество , украина, киев, ес, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, ЕС, Рада
10:47 09.09.2025
 
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов

Евродепутат Галер призвал Киев отменить санкции против политических оппонентов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер на пленарной сессии.
"Мы призываем (Киева в рамках процесса вступления в ЕС - ред.) к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Раде", - сказал он.
Политика Общество УКРАИНА Киев ЕС Рада
 
 
