https://1prime.ru/20250909/kiev-862001003.html

В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов

В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов - 09.09.2025, ПРАЙМ

В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов

Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T10:47+0300

2025-09-09T10:47+0300

2025-09-09T10:47+0300

политика

общество

украина

киев

ес

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер на пленарной сессии. "Мы призываем (Киева в рамках процесса вступления в ЕС - ред.) к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Раде", - сказал он.

https://1prime.ru/20250909/ukraina-861971101.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, киев, ес, рада