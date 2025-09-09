https://1prime.ru/20250909/kiev-862001003.html
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов - 09.09.2025, ПРАЙМ
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов
Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T10:47+0300
2025-09-09T10:47+0300
2025-09-09T10:47+0300
политика
общество
украина
киев
ес
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - ПРАЙМ. Власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС, заявил спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер на пленарной сессии. "Мы призываем (Киева в рамках процесса вступления в ЕС - ред.) к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Раде", - сказал он.
https://1prime.ru/20250909/ukraina-861971101.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, киев, ес, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, ЕС, Рада
В ЕП призвали Киев отменить санкции против политических оппонентов
Евродепутат Галер призвал Киев отменить санкции против политических оппонентов