Бывший замглавы старейшего Банка Китая попал под следствие

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бывший заместитель председателя Банка Китая (Bank of China) Линь Цзинчжэнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона, сообщают надзорные органы Китая. Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте государственного надзорного комитета КНР, Линь Цзинчжэнь "попал под подозрение в серьезных нарушениях дисциплины и закона". "В настоящее время центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины и государственный надзорный комитет проводят в его отношении дисциплинарное разбирательство и проверку", - говорится в тексте. Другие подробности не приводятся, но формулировка "серьезное нарушение дисциплины и закона" в Китае чаще всего означает антикоррупционное разбирательство. Bank of China – один из крупнейших банков Китая. Основан в 1912 году и является старейшим в стране. Согласно рейтингу S&amp;P Global, в 2024 году занимал четвертое место по размерам активов в КНР и мире. За последний год в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В августе суд приговорил вице-председателя Сельскохозяйственного банка Китая Лоу Вэньлуна к пожизненному заключению за взятки. В апреле суд приговорил бывшего заместителя директора Государственного банка развития Китая Ли Цзипина к 14 годам тюремного заключения по делу о взяточничестве. В феврале бывший заместитель председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за коррупционные преступления. В октябре 2024 года бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В том же месяце бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября прошлого года еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя осудили на 15 лет лишения свободы за коррупцию. Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами, которых в КНР часто называют "тиграми", усилилась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленных на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе. В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что "коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии". Глава КНР подчеркнул, что "пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту", а партия "никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
13:39 09.09.2025
 
Бывший замглавы старейшего Банка Китая попал под следствие

Бывший заместитель председателя Банка Китая подозревается в нарушениях закона

© CC BY 2.0 / Julien G.Здание центрального банка Китая, Пекин
Здание центрального банка Китая, Пекин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© CC BY 2.0 / Julien G.
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бывший заместитель председателя Банка Китая (Bank of China) Линь Цзинчжэнь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона, сообщают надзорные органы Китая.
Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте государственного надзорного комитета КНР, Линь Цзинчжэнь "попал под подозрение в серьезных нарушениях дисциплины и закона".
"В настоящее время центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины и государственный надзорный комитет проводят в его отношении дисциплинарное разбирательство и проверку", - говорится в тексте.
Другие подробности не приводятся, но формулировка "серьезное нарушение дисциплины и закона" в Китае чаще всего означает антикоррупционное разбирательство.
Bank of China – один из крупнейших банков Китая. Основан в 1912 году и является старейшим в стране. Согласно рейтингу S&P Global, в 2024 году занимал четвертое место по размерам активов в КНР и мире.
За последний год в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В августе суд приговорил вице-председателя Сельскохозяйственного банка Китая Лоу Вэньлуна к пожизненному заключению за взятки. В апреле суд приговорил бывшего заместителя директора Государственного банка развития Китая Ли Цзипина к 14 годам тюремного заключения по делу о взяточничестве. В феврале бывший заместитель председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжан Хунли был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за коррупционные преступления. В октябре 2024 года бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В том же месяце бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября прошлого года еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя осудили на 15 лет лишения свободы за коррупцию.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами, которых в КНР часто называют "тиграми", усилилась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленных на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе. В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что "коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии". Глава КНР подчеркнул, что "пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту", а партия "никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
7 мая, 07:05
Народный банк Китая снизит норму обязательных резервов
7 мая, 07:05
 
ЭкономикаБанкиФинансыКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
