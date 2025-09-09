"Аркминерал" обсуждает создание кластера редкоземельных металлов в Сибири

https://1prime.ru/20250909/klaster-862029323.html

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. "Аркминерал" обсуждает с властями Мурманской области создание кластера редкоземельных металлов (РЗМ) на базе Африкандского месторождения в Мурманской области, сообщил журналистам генеральный директор компании-недропользователя Андрей Тренин. Кластер по редкоземельным металлам планируется создать в Сибири, его концепцию представили в конце августа на заседании временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совета безопасности РФ по сопровождению реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе. "На базе Африканды можно сделать действительно большой, хороший, серьезный кластер ... Мы обсуждаем это на уровне региона, ... и мы хотим заручиться поддержкой, в том числе Минпромторга для того, чтобы все-таки это все случилось поскорее", - рассказал Тренин, комментируя создание кластера редкоземельных металлов в Сибири. Глава компании подчеркнул, что должно быть много кластеров по всей России. "У нас огромная страна, и где, как не в Мурманской области, строить нужно свой редкоземельный кластер на основе инфраструктуры, на основе собственного сырья, на основе логистики, на основе энергетики", - уточнил он. По словам Тренина, кластер мог бы включать дополнительные мощности, технологические линии для переработки руды других месторождений в том же месте, где планируется строительство фабрики в 2026-2027 годах на Африкандском участке недр в Мурманской области. "Мы уже говорим о том, что может быть до двадцати (тысяч тонн редких земель - ред.) ... Это концентрат", - ответил Тренин на вопрос, до каких значений может вырасти выпуск РЗМ в год с планируемой мощности фабрики в 4-4,5 тысячи тонн концентрата РЗМ. Месторождение "Африканда" расположено в Мурманской области. Оно содержит редкий минерал перовскит (CaTiO3) и титаномагнетит, а также стратегически важные металлы титан, ниобий, тантал и группу редкоземельных элементов, потребности в которых сейчас удовлетворяются за счет импорта. Исследования руды "Африканды" уже проводились в 1950-1970 годы. По полученным советскими геологами данным, прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 50 миллионов тонн диоксида титана, порядка 300 тысяч тонн ниобия и тантала и 860 тысяч тонн редкоземельных металлов, что делает его одним из крупнейших месторождений перовскит-титаномагнетитовых руд в мире.

