Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали на ПМЭФ-2025 - 09.09.2025
Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали на ПМЭФ-2025
2025-09-09T08:30+0300
2025-09-09T08:30+0300
экономика
бизнес
россия
германия
санкт-петербург
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Федеральная разведывательная служба Германии снимала с рейса немцев, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND (Федеральная разведывательная служба Германии – ред.) снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", - сказал Кобяков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное международное экономическое мероприятие в Санкт-Петербурге. В 2025 году форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
германия
санкт-петербург
ПРАЙМ
Новости
бизнес, россия, германия, санкт-петербург
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
08:30 09.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Федеральная разведывательная служба Германии снимала с рейса немцев, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND (Федеральная разведывательная служба Германии – ред.) снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", - сказал Кобяков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное международное экономическое мероприятие в Санкт-Петербурге. В 2025 году форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков на ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Кобяков рассказал, почему украинские компании не участвуют в ПМЭФ и ВЭФ
6 сентября, 14:55
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГЕРМАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
