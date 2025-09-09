https://1prime.ru/20250909/kobyakov-861991314.html
Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали на ПМЭФ-2025
Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали на ПМЭФ-2025 - 09.09.2025, ПРАЙМ
Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали на ПМЭФ-2025
Федеральная разведывательная служба Германии снимала с рейса немцев, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T08:30+0300
2025-09-09T08:30+0300
2025-09-09T08:30+0300
экономика
бизнес
россия
германия
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861991134_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24c21f8154516977949eb5df904c4897.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Федеральная разведывательная служба Германии снимала с рейса немцев, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND (Федеральная разведывательная служба Германии – ред.) снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", - сказал Кобяков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное международное экономическое мероприятие в Санкт-Петербурге. В 2025 году форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250906/kobyakov-861888010.html
германия
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861991134_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cddc973e310f447369dec1ffa3005ff0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, германия, санкт-петербург
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали на ПМЭФ-2025
Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали в Россию на ПМЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Федеральная разведывательная служба Германии снимала с рейса немцев, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND (Федеральная разведывательная служба Германии – ред.) снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", - сказал Кобяков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное международное экономическое мероприятие в Санкт-Петербурге. В 2025 году форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Кобяков рассказал, почему украинские компании не участвуют в ПМЭФ и ВЭФ