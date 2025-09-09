https://1prime.ru/20250909/kobyakov-861991314.html

Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейса немцев, которые ехали на ПМЭФ-2025

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Федеральная разведывательная служба Германии снимала с рейса немцев, которые ехали в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND (Федеральная разведывательная служба Германии – ред.) снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень", - сказал Кобяков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное международное экономическое мероприятие в Санкт-Петербурге. В 2025 году форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

