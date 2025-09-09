Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не смотри". В Европе отреагировали на новую выходку Залужного - 09.09.2025
"Не смотри". В Европе отреагировали на новую выходку Залужного
"Не смотри". В Европе отреагировали на новую выходку Залужного - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Не смотри". В Европе отреагировали на новую выходку Залужного
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко."Если она тебе не нравится, не смотри", — написал он.Накануне посол Украины назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. Залужный пытался обсудить этот вопрос с правительством и с Королевским оперным театром, но его никто не слушал, написала газета Daily Mail.Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
2025
украина, лондон, валерий залужный
УКРАИНА, ЛОНДОН, Валерий Залужный
09:42 09.09.2025
 
"Не смотри". В Европе отреагировали на новую выходку Залужного

Кошкович посоветовал Залужному не смотреть выступление Нетребко

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.

"Если она тебе не нравится, не смотри", — написал он.

Накануне посол Украины назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. Залужный пытался обсудить этот вопрос с правительством и с Королевским оперным театром, но его никто не слушал, написала газета Daily Mail.

Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
