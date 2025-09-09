https://1prime.ru/20250909/koshkovich-861997903.html

"Не смотри". В Европе отреагировали на новую выходку Залужного

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил в соцсети Х истерику посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко."Если она тебе не нравится, не смотри", — написал он.Накануне посол Украины назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. Залужный пытался обсудить этот вопрос с правительством и с Королевским оперным театром, но его никто не слушал, написала газета Daily Mail.Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.

