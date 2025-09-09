Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины - 09.09.2025
"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины
2025-09-09T13:20+0300
2025-09-09T13:20+0300
в мире
украина
дмитрий кулеба
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бегство экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого развала страны, такое мнение в соцсети Х выразил журналист Томас Фази. "Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.В понедельник Кулеба рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что вынужден был бежать в Польшу после того, как киевские власти ввели запрет на выезд для бывших дипломатов. Он пояснил, что указ президента Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд для призывников, так как отставные дипломаты не обязаны служить в армии. Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".
13:20 09.09.2025
 
"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины

Фази: бегство Кулебы в Польшу сигнализирует о скором крахе Украины

© Фото : President Of UkraineДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
© Фото : President Of Ukraine
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бегство экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого развала страны, такое мнение в соцсети Х выразил журналист Томас Фази.
"Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.
В понедельник Кулеба рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что вынужден был бежать в Польшу после того, как киевские власти ввели запрет на выезд для бывших дипломатов. Он пояснил, что указ президента Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд для призывников, так как отставные дипломаты не обязаны служить в армии.
Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
1 сентября, 17:11
 
