https://1prime.ru/20250909/kuleba-862010573.html

"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины

"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины - 09.09.2025, ПРАЙМ

"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины

Бегство экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого развала страны, такое мнение в соцсети Х выразил журналист Томас... | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T13:20+0300

2025-09-09T13:20+0300

2025-09-09T13:20+0300

в мире

украина

дмитрий кулеба

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8dfc5df6dc151ea63fdc222fa6f539c1.jpg

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бегство экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого развала страны, такое мнение в соцсети Х выразил журналист Томас Фази. "Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.В понедельник Кулеба рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что вынужден был бежать в Польшу после того, как киевские власти ввели запрет на выезд для бывших дипломатов. Он пояснил, что указ президента Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд для призывников, так как отставные дипломаты не обязаны служить в армии. Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".

https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861605713.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, дмитрий кулеба