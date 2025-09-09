https://1prime.ru/20250909/kuleba-862010573.html
"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины
"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины
Бегство экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого развала страны, такое мнение в соцсети Х выразил журналист Томас... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T13:20+0300
2025-09-09T13:20+0300
2025-09-09T13:20+0300
в мире
украина
дмитрий кулеба
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8dfc5df6dc151ea63fdc222fa6f539c1.jpg
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Бегство экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с Украины является предвестником скорого развала страны, такое мнение в соцсети Х выразил журналист Томас Фази. "Корабль тонет — крысы бегут", — говорится в публикации.В понедельник Кулеба рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что вынужден был бежать в Польшу после того, как киевские власти ввели запрет на выезд для бывших дипломатов. Он пояснил, что указ президента Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд для призывников, так как отставные дипломаты не обязаны служить в армии. Позднее в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что он "выехал в командировку и должен вернуться".
https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861605713.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_d3cff4d46323df43ec6fbe6d86cf22b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий кулеба
В мире, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба
"Корабль тонет". Журналист увидел плохой знак в бегстве Кулебы с Украины
Фази: бегство Кулебы в Польшу сигнализирует о скором крахе Украины