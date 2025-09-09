https://1prime.ru/20250909/lavrov-862013675.html
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров - 09.09.2025, ПРАЙМ
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
В Германии стали называть подрывы газопроводов "Северные потоки" терактом, но никто по-прежнему не собирается допускать Россию к расследованию, заявил глава МИД | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Германии стали называть подрывы газопроводов "Северные потоки" терактом, но никто по-прежнему не собирается допускать Россию к расследованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пресловутое расследование терактов на газопроводах "Северные потоки". Три года исполняется через несколько дней. Правда, сейчас стали говорить, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали говорить. Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку российская сторона являлась собственником газопроводов, никто не собирается предпринимать", - сказал Лавров журналистам.
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
Лавров: в Германии стали называть подрывы «Северных потоков» терактом
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Германии стали называть подрывы газопроводов "Северные потоки" терактом, но никто по-прежнему не собирается допускать Россию к расследованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пресловутое расследование терактов на газопроводах "Северные потоки". Три года исполняется через несколько дней. Правда, сейчас стали говорить, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали говорить. Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку российская сторона являлась собственником газопроводов, никто не собирается предпринимать", - сказал Лавров журналистам.
