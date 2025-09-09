Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров - 09.09.2025
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров - 09.09.2025, ПРАЙМ
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
В Германии стали называть подрывы газопроводов "Северные потоки" терактом, но никто по-прежнему не собирается допускать Россию к расследованию, заявил глава МИД | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T14:20+0300
2025-09-09T14:20+0300
политика
газ
россия
германия
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Германии стали называть подрывы газопроводов "Северные потоки" терактом, но никто по-прежнему не собирается допускать Россию к расследованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пресловутое расследование терактов на газопроводах "Северные потоки". Три года исполняется через несколько дней. Правда, сейчас стали говорить, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали говорить. Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку российская сторона являлась собственником газопроводов, никто не собирается предпринимать", - сказал Лавров журналистам.
германия
газ, россия, германия, сергей лавров, мид рф
Политика, Газ, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
14:20 09.09.2025
 
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров

Лавров: в Германии стали называть подрывы «Северных потоков» терактом

© РИА Новости . Станислав Красильников
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Германии стали называть подрывы газопроводов "Северные потоки" терактом, но никто по-прежнему не собирается допускать Россию к расследованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пресловутое расследование терактов на газопроводах "Северные потоки". Три года исполняется через несколько дней. Правда, сейчас стали говорить, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали говорить. Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку российская сторона являлась собственником газопроводов, никто не собирается предпринимать", - сказал Лавров журналистам.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
Стало известно, что ждет украинца, задержанного за теракт на "Севпотоках"
22 августа, 09:56
 
Политика Газ РОССИЯ ГЕРМАНИЯ Сергей Лавров МИД РФ
 
 
