Лавров ответил на слова в причастности России к инциденту с бортом главы ЕК

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Евросоюза о якобы причастности России к сбою навигационных систем на борту главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - это "дурь". "Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы "не угробили", которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия "выключила" GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали", - заявил министр на пресс-конференции во вторник. Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по этому факту.
