Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров ответил на слова в причастности России к инциденту с бортом главы ЕК - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/lavrov-862016971.html
Лавров ответил на слова в причастности России к инциденту с бортом главы ЕК
Лавров ответил на слова в причастности России к инциденту с бортом главы ЕК - 09.09.2025, ПРАЙМ
Лавров ответил на слова в причастности России к инциденту с бортом главы ЕК
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Евросоюза о якобы причастности России к сбою навигационных систем на борту главы Еврокомиссии Урсулы | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T15:22+0300
2025-09-09T16:00+0300
политика
россия
рф
болгария
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
дмитрий песков
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_0:222:2340:1538_1920x0_80_0_0_1d64150f6eb2ba9d88ac3d4d0d06e647.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Евросоюза о якобы причастности России к сбою навигационных систем на борту главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - это "дурь". "Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы "не угробили", которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия "выключила" GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали", - заявил министр на пресс-конференции во вторник. Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по этому факту.
https://1prime.ru/20250909/lavrov-862013675.html
рф
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_105:0:2261:1617_1920x0_80_0_0_3ae21d9c2b6451f48b2da2ff780b2cef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, болгария, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, дмитрий песков, ек, ес
Политика, РОССИЯ, РФ, БОЛГАРИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ЕК, ЕС
15:22 09.09.2025 (обновлено: 16:00 09.09.2025)
 
Лавров ответил на слова в причастности России к инциденту с бортом главы ЕК

Лавров назвал дурью обвинения в причастности РФ к инциденту с бортом главы ЕК

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД России С.Лаврова
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Евросоюза о якобы причастности России к сбою навигационных систем на борту главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - это "дурь".
"Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы "не угробили", которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия "выключила" GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали", - заявил министр на пресс-конференции во вторник.
Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по этому факту.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров
14:20
 
ПолитикаРОССИЯРФБОЛГАРИЯУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровДмитрий ПесковЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала