Литва дополнительно усилит охрану границы с Россией и Белоруссией
2025-09-09T15:42+0300
политика
россия
общество
литва
белоруссия
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны. "Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
