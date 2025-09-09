Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-09-09T15:42+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны. "Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
15:42 09.09.2025
 
Литва дополнительно усилит охрану границы с Россией и Белоруссией

© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
© fotolia.com / Isabel Engelmann
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны.
"Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Польша намерена в четверг полностью закрыть границу с Белоруссией
14:57
 
