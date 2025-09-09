https://1prime.ru/20250909/litva-862018323.html

Литва дополнительно усилит охрану границы с Россией и Белоруссией

политика

россия

общество

литва

белоруссия

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Литва дополнительно усиливает охрану границы из-за начала учений РФ и Белоруссии "Запад-2025", заявила погранслужба страны. "Во время военных учений "Запад-2025" проходящих в соседних странах, дополнительно усиливается охрана границы Литвы с Беларусью и Россией, а уровень её контроля повышается до ещё более высокого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

литва

белоруссия

2025

