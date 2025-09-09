https://1prime.ru/20250909/lukashenko-862003531.html

Лукашенко рассказал о беспрецедентных вызовах для белорусской экономики

МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы, сейчас ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке не вызывает опасений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков. Как передало агентство Белта, совещание посвящено развитию банковско-финансовой системы, которая проходит непростой период. "За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы", - сказал Лукашенко, напомнив, что против Беларуси были введены просто невиданные, "драконовские" санкции. "Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но на данный момент сделано не все, имеются недоработки", - сказал президент.

