Лукашенко рассказал о беспрецедентных вызовах для белорусской экономики - 09.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о беспрецедентных вызовах для белорусской экономики
Лукашенко рассказал о беспрецедентных вызовах для белорусской экономики - 09.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о беспрецедентных вызовах для белорусской экономики
Национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы, сейчас ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T11:37+0300
2025-09-09T11:37+0300
экономика
банки
финансы
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы, сейчас ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке не вызывает опасений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков. Как передало агентство Белта, совещание посвящено развитию банковско-финансовой системы, которая проходит непростой период. "За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы", - сказал Лукашенко, напомнив, что против Беларуси были введены просто невиданные, "драконовские" санкции. "Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но на данный момент сделано не все, имеются недоработки", - сказал президент.
белоруссия
банки, финансы, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Банки, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
11:37 09.09.2025
 
Лукашенко рассказал о беспрецедентных вызовах для белорусской экономики

МИНСК, 9 сен - ПРАЙМ. Национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы, сейчас ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке не вызывает опасений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков.
Как передало агентство Белта, совещание посвящено развитию банковско-финансовой системы, которая проходит непростой период.
"За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы", - сказал Лукашенко, напомнив, что против Беларуси были введены просто невиданные, "драконовские" санкции.
"Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но на данный момент сделано не все, имеются недоработки", - сказал президент.
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии
7 сентября, 23:15
ЕС стал заложником созданной им ситуации, заявил глава МИД Белоруссии
7 сентября, 23:15
 
ЭкономикаБанкиФинансыБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
