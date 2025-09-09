https://1prime.ru/20250909/maduro-862002537.html
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро - 09.09.2025, ПРАЙМ
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T11:25+0300
2025-09-09T11:25+0300
2025-09-09T11:25+0300
политика
технологии
россия
венесуэла
сша
николас мадуро
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862002369_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_582d02f91a8107879c2c6a7a5220aab1.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "(США - ред.) стремятся запятнать Венесуэлу, ее руководство, чтобы совершить нападение", - сообщил лидер Венесуэлы.
https://1prime.ru/20250909/maduro-862000830.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862002369_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fff792719ddeb9b717571780ac8356d8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, венесуэла, сша, николас мадуро, rt
Политика, Технологии, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро, RT
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
Мадуро: США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее