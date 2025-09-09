Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250909/maduro-862002537.html
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро - 09.09.2025, ПРАЙМ
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T11:25+0300
2025-09-09T11:25+0300
политика
технологии
россия
венесуэла
сша
николас мадуро
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862002369_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_582d02f91a8107879c2c6a7a5220aab1.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "(США - ред.) стремятся запятнать Венесуэлу, ее руководство, чтобы совершить нападение", - сообщил лидер Венесуэлы.
https://1prime.ru/20250909/maduro-862000830.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862002369_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fff792719ddeb9b717571780ac8356d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, венесуэла, сша, николас мадуро, rt
Политика, Технологии, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Николас Мадуро, RT
11:25 09.09.2025
 
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро

Мадуро: США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"(США - ред.) стремятся запятнать Венесуэлу, ее руководство, чтобы совершить нападение", - сообщил лидер Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Мадуро объяснил, почему США пошли на обострение в Карибском бассейне
10:40
 
ПолитикаТехнологииРОССИЯВЕНЕСУЭЛАСШАНиколас МадуроRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала