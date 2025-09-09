https://1prime.ru/20250909/maduro-862002537.html

США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. США стремятся запятнать репутацию Венесуэлы, чтобы напасть на нее, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "(США - ред.) стремятся запятнать Венесуэлу, ее руководство, чтобы совершить нападение", - сообщил лидер Венесуэлы.

