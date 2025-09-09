https://1prime.ru/20250909/maduro-862016291.html

Мадуро заявил, что США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную для них в том числе, на фоне своего решения разместить военные корабли в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную... так же для них",- сообщил лидер Венесуэлы.

