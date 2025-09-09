Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро заявил, что США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту - 09.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Мадуро заявил, что США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную для них в том числе, на фоне своего решения разместить военные корабли в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную... так же для них",- сообщил лидер Венесуэлы.
15:00 09.09.2025
 
Мадуро заявил, что США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту

Мадуро: США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную и для них в том числе

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную для них в том числе, на фоне своего решения разместить военные корабли в Карибском бассейне, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"США разыгрывают в Карибском регионе опасную карту, опасную... так же для них",- сообщил лидер Венесуэлы.
