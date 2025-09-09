Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро назвал Россию, Индию и Китай флагманами многополярности - 09.09.2025
Мадуро назвал Россию, Индию и Китай флагманами многополярности
Мадуро назвал Россию, Индию и Китай флагманами многополярности - 09.09.2025, ПРАЙМ
Мадуро назвал Россию, Индию и Китай флагманами многополярности
Россия, Индия и Китай являются флагманами нового многополярного миропорядка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия, Индия и Китай являются флагманами нового многополярного миропорядка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "Уже возник новый мир. Новый многополярный порядок - свершившийся факт... Китай, Россия и Индия - три флагмана многополярного мира", - отметил Мадуро.
Политика
15:14 09.09.2025
 
Мадуро назвал Россию, Индию и Китай флагманами многополярности

Мадуро назвал Россию, Индию и Китай флагманами нового многополярного мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия, Индия и Китай являются флагманами нового многополярного миропорядка, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"Уже возник новый мир. Новый многополярный порядок - свершившийся факт... Китай, Россия и Индия - три флагмана многополярного мира", - отметил Мадуро.
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
11:25
 
