https://1prime.ru/20250909/makron-862033556.html

Макрон выбрал нового премьера Франции, передают СМИ

Макрон выбрал нового премьера Франции, передают СМИ - 09.09.2025, ПРАЙМ

Макрон выбрал нового премьера Франции, передают СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T20:58+0300

2025-09-09T20:58+0300

2025-09-09T20:58+0300

политика

франция

эммануэль макрон

премьер-министр

https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV. "Макрон выбрал нового премьер-министра", - говорится в сообщении телеканала. При этом имя этой кандидатуры не называется. В понедельник депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку. Это станет третьей за год отставкой премьера во Франции. Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни".

https://1prime.ru/20250909/frantsiya-861989658.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, эммануэль макрон, премьер-министр