Макрон выбрал нового премьера Франции, передают СМИ
Политика
Макрон выбрал нового премьера Франции, передают СМИ
Макрон выбрал нового премьера Франции, передают СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T20:58+0300
2025-09-09T20:58+0300
политика
франция
эммануэль макрон
премьер-министр
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/23/841112363_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2de00f9f3f5202ad8a0f5fe0f8effc54.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV. "Макрон выбрал нового премьер-министра", - говорится в сообщении телеканала. При этом имя этой кандидатуры не называется. В понедельник депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку. Это станет третьей за год отставкой премьера во Франции. Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни".
франция
франция, эммануэль макрон, премьер-министр
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, премьер-министр
20:58 09.09.2025
 
Макрон выбрал нового премьера Франции, передают СМИ

BFMTV: Макрон выбрал нового премьера Франции, его имя не называется

Париж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал BFMTV.
"Макрон выбрал нового премьер-министра", - говорится в сообщении телеканала.
При этом имя этой кандидатуры не называется.
В понедельник депутаты во Франции выразили недоверие правительству нынешнего премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, теперь оно уйдет в отставку. Это станет третьей за год отставкой премьера во Франции. Кабмин Байру был сформирован в конце декабря 2024 года. Как сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о новом премьере "в ближайшие дни".
Французский политик Франсуа Байру - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
"Пришел конец": в ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции
Политика ФРАНЦИЯ Эммануэль Макрон премьер-министр
 
 
