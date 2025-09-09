https://1prime.ru/20250909/maslennikov-861990253.html

МИД: Россия адекватно ответит при ограничении ЕС движения дипломатов

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия неизбежно даст адекватный ответ, если в Евросоюзе примут решение ограничить российских дипломатов в передвижениях, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского сообщило, что в рамках 19-го пакета санкций ЕС может запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне. "Нельзя исключать, что инициируемые отдельными странами-членами ЕС дискриминационные меры в отношении наших дипломатов, аккредитованных на их территории, могут быть введены в действие. Мы внимательно отслеживаем данный сюжет. Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны", - сказал собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

