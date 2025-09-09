https://1prime.ru/20250909/maslennikov-861990881.html

Россия учитывает расширение контингентов НАТО, заявил МИД

Россия учитывает расширение контингентов НАТО, заявил МИД

политика

россия

москва

болгария

европа

нато

мид рф

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российская сторона учитывает в своем военном планировании расширение контингентов НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса, оценивает связанные с этим угрозы и при необходимости принимает контрмеры, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. "В соответствии с принятыми в альянсе решениями, сейчас ведется работа по увеличению численности батальонных тактических групп (БТГ - ред.) до бригадного уровня во всех странах-членах блока вдоль так называемого "восточного фланга". Болгария в этом смысле не исключение. Считаем это проявлением агрессивности. Мы, в свою очередь, знаем об этих провокационных приготовлениях, оцениваем связанные с этим риски и угрозы для безопасности России, учитываем это в нашем военном планировании и при необходимости принимаем соответствующие компенсационные контрмеры", - сказал собеседник агентства. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

