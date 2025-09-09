Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц выразил сомнения в способности Европы решать вопросы пошлин с США - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/merts-862011728.html
Мерц выразил сомнения в способности Европы решать вопросы пошлин с США
Мерц выразил сомнения в способности Европы решать вопросы пошлин с США - 09.09.2025, ПРАЙМ
Мерц выразил сомнения в способности Европы решать вопросы пошлин с США
Европа пока недостаточно сильна, чтобы на равных вести переговоры по пошлинам с США, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T13:56+0300
2025-09-09T13:56+0300
экономика
европа
китай
германия
фридрих мерц
дональд трамп
ес
мировая экономика
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ab80c261fcdc8342b4b1163ee262b52.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европа пока недостаточно сильна, чтобы на равных вести переговоры по пошлинам с США, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Я хочу, чтобы мы продолжили деэскалацию (торгового – ред.) конфликта с США и в конечном итоге надолго предотвратили его на основе стабильных, надежных договорных соглашений. Признаю, что я бы хотел другого, лучшего результата, в том числе и для нас, европейцев, в сделке (по пошлинам – ред.) с Соединенными Штатами. Но пока мы еще не настолько сильны, чтобы самостоятельно решать такие вопросы в Европе на равных", - сказал Мерц на открытии международной выставки коммерческого автотранспорта IAA MOBILITY в Мюнхене. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Необходимо усиливать промышленный потенциал и укреплять конкурентоспособность в мировых масштабах, добавил канцлер. По его словам, ориентированная на экспорт Германия зависит от открытости мировых рынков. Политик выступил за диверсификацию торговых партнерств страны, в частности, для снижения зависимости от экспорта сырья. "Мы работаем над конкретными шагами по созданию справедливых условий конкуренции, снижению зависимости и укреплению нашей устойчивости… Обеспечение промышленности критически важными сырьевыми материалами является общей задачей политики и экономики... Мы с большой озабоченностью наблюдаем за ограничениями Китая на экспорт редкоземельных металлов и, например, постоянных магнитов, - отметил Мерц. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. В начале июля министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сказал, что Германию беспокоят якобы "малопрозрачные" ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, и ЕС будет им противодействовать. Министр иностранных дел КНР Ван И в ответ заявил, что вопрос поставок редкоземельных металлов не является проблемой в отношениях между КНР и ЕС, а потребности Европы будут удовлетворены при соблюдении стандартных процедур. Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. В мае издание China Daily со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай может смягчить ограничения на экспорт редкоземельных металлов для европейских производителей полупроводников, чтобы стабилизировать глобальные промышленные цепочки.
https://1prime.ru/20250908/merts-861969344.html
европа
китай
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5fbaaed7f9cf6fc27052926957a80a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, китай, германия, фридрих мерц, дональд трамп, ес, мировая экономика, пошлины
Экономика, ЕВРОПА, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ЕС, Мировая экономика, пошлины
13:56 09.09.2025
 
Мерц выразил сомнения в способности Европы решать вопросы пошлин с США

Мерц: Европа пока не настолько сильна, чтобы на равных решать вопросы пошлин с США

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европа пока недостаточно сильна, чтобы на равных вести переговоры по пошлинам с США, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Я хочу, чтобы мы продолжили деэскалацию (торгового – ред.) конфликта с США и в конечном итоге надолго предотвратили его на основе стабильных, надежных договорных соглашений. Признаю, что я бы хотел другого, лучшего результата, в том числе и для нас, европейцев, в сделке (по пошлинам – ред.) с Соединенными Штатами. Но пока мы еще не настолько сильны, чтобы самостоятельно решать такие вопросы в Европе на равных", - сказал Мерц на открытии международной выставки коммерческого автотранспорта IAA MOBILITY в Мюнхене. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
Необходимо усиливать промышленный потенциал и укреплять конкурентоспособность в мировых масштабах, добавил канцлер. По его словам, ориентированная на экспорт Германия зависит от открытости мировых рынков. Политик выступил за диверсификацию торговых партнерств страны, в частности, для снижения зависимости от экспорта сырья.
"Мы работаем над конкретными шагами по созданию справедливых условий конкуренции, снижению зависимости и укреплению нашей устойчивости… Обеспечение промышленности критически важными сырьевыми материалами является общей задачей политики и экономики... Мы с большой озабоченностью наблюдаем за ограничениями Китая на экспорт редкоземельных металлов и, например, постоянных магнитов, - отметил Мерц.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
В начале июля министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сказал, что Германию беспокоят якобы "малопрозрачные" ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, и ЕС будет им противодействовать. Министр иностранных дел КНР Ван И в ответ заявил, что вопрос поставок редкоземельных металлов не является проблемой в отношениях между КНР и ЕС, а потребности Европы будут удовлетворены при соблюдении стандартных процедур.
Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. В мае издание China Daily со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай может смягчить ограничения на экспорт редкоземельных металлов для европейских производителей полупроводников, чтобы стабилизировать глобальные промышленные цепочки.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики
Вчера, 16:49
 
ЭкономикаЕВРОПАКИТАЙГЕРМАНИЯФридрих МерцДональд ТрампЕСМировая экономикапошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала