Мерц выразил сомнения в способности Европы решать вопросы пошлин с США
2025-09-09T13:56+0300
экономика
европа
китай
германия
фридрих мерц
дональд трамп
ес
мировая экономика
пошлины
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Европа пока недостаточно сильна, чтобы на равных вести переговоры по пошлинам с США, признал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Я хочу, чтобы мы продолжили деэскалацию (торгового – ред.) конфликта с США и в конечном итоге надолго предотвратили его на основе стабильных, надежных договорных соглашений. Признаю, что я бы хотел другого, лучшего результата, в том числе и для нас, европейцев, в сделке (по пошлинам – ред.) с Соединенными Штатами. Но пока мы еще не настолько сильны, чтобы самостоятельно решать такие вопросы в Европе на равных", - сказал Мерц на открытии международной выставки коммерческого автотранспорта IAA MOBILITY в Мюнхене. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Необходимо усиливать промышленный потенциал и укреплять конкурентоспособность в мировых масштабах, добавил канцлер. По его словам, ориентированная на экспорт Германия зависит от открытости мировых рынков. Политик выступил за диверсификацию торговых партнерств страны, в частности, для снижения зависимости от экспорта сырья. "Мы работаем над конкретными шагами по созданию справедливых условий конкуренции, снижению зависимости и укреплению нашей устойчивости… Обеспечение промышленности критически важными сырьевыми материалами является общей задачей политики и экономики... Мы с большой озабоченностью наблюдаем за ограничениями Китая на экспорт редкоземельных металлов и, например, постоянных магнитов, - отметил Мерц. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов. В начале июля министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сказал, что Германию беспокоят якобы "малопрозрачные" ограничения, введенные Китаем на экспорт редкоземельных металлов, и ЕС будет им противодействовать. Министр иностранных дел КНР Ван И в ответ заявил, что вопрос поставок редкоземельных металлов не является проблемой в отношениях между КНР и ЕС, а потребности Европы будут удовлетворены при соблюдении стандартных процедур. Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. В мае издание China Daily со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Китай может смягчить ограничения на экспорт редкоземельных металлов для европейских производителей полупроводников, чтобы стабилизировать глобальные промышленные цепочки.
европа
китай
германия
Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики