В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи - 09.09.2025
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи
2025-09-09T14:50+0300
2025-09-09T14:50+0300
экономика
общество
бизнес
сергей миронов
госдума
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме внесла в Думу законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запрещается привозить с собой членов семей, исключением станут граждане Белоруссии и высококвалифицированные иностранные специалисты, документ есть в распоряжении РИА Новости. Как уточнили в пресс-службе фракции, проект внесён в Госдуму во вторник. Законопроект подготовлен руководителем фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым и депутатами фракции Олегом Ниловым, Яной Лантратовой, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным. "Проектом федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением граждан Республики Беларусь и высококвалифицированных иностранных специалистов", - сказано в пояснительной записке к проекту. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что эта норма - важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов России в целях безопасности и защиты прав граждан РФ. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за первые шесть месяцев 2025 года, по данным МВД РФ, иностранным гражданам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. "Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15–20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев", - говорится в пояснительной записке.
общество , бизнес, сергей миронов, госдума
Экономика, Общество , Бизнес, Сергей Миронов, Госдума
14:50 09.09.2025
 
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи

В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Госдума
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме внесла в Думу законопроект, согласно которому трудовым мигрантам запрещается привозить с собой членов семей, исключением станут граждане Белоруссии и высококвалифицированные иностранные специалисты, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе фракции, проект внесён в Госдуму во вторник. Законопроект подготовлен руководителем фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым и депутатами фракции Олегом Ниловым, Яной Лантратовой, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным.
"Проектом федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением граждан Республики Беларусь и высококвалифицированных иностранных специалистов", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что эта норма - важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов России в целях безопасности и защиты прав граждан РФ.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за первые шесть месяцев 2025 года, по данным МВД РФ, иностранным гражданам выдано около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года.
"Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15–20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Ожидается повышение эффективности трудовой миграции, ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев", - говорится в пояснительной записке.
ЭкономикаОбществоБизнесСергей МироновГосдума
 
 
