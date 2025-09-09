https://1prime.ru/20250909/minfin-861998292.html

Минфин оценил доходы бюджета от продажи активов по решениям Генпрокуратуры

2025-09-09T09:46+0300

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бюджет РФ уже получил порядка 30 миллиардов рублей от продажи компаний, полученных РФ в управление по решениям Генпрокуратуры, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "У нас много компаний, которые по решениям исков Генеральной прокуратуры - значит, эти компании поступают в казну. Много, значит, достаточно таких случаев. Они все, собственно, публичны. И мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими, как государственным менеджментом, а чтобы быстрее продавать в рынок", - сказал министр в эфире радио РБК. "Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будут ряд таких сделок по продаже этого имущества, и эти доходы поступят в бюджет. Уже, так сказать, поступило в этом году порядка 30 миллиардов рублей", - добавил он.

