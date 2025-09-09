Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин оценил доходы бюджета от продажи активов по решениям Генпрокуратуры - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/minfin-861998292.html
Минфин оценил доходы бюджета от продажи активов по решениям Генпрокуратуры
Минфин оценил доходы бюджета от продажи активов по решениям Генпрокуратуры - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минфин оценил доходы бюджета от продажи активов по решениям Генпрокуратуры
Бюджет РФ уже получил порядка 30 миллиардов рублей от продажи компаний, полученных РФ в управление по решениям Генпрокуратуры, заявил глава Минфина Антон... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:46+0300
2025-09-09T09:46+0300
экономика
бизнес
финансы
россия
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бюджет РФ уже получил порядка 30 миллиардов рублей от продажи компаний, полученных РФ в управление по решениям Генпрокуратуры, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "У нас много компаний, которые по решениям исков Генеральной прокуратуры - значит, эти компании поступают в казну. Много, значит, достаточно таких случаев. Они все, собственно, публичны. И мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими, как государственным менеджментом, а чтобы быстрее продавать в рынок", - сказал министр в эфире радио РБК. "Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будут ряд таких сделок по продаже этого имущества, и эти доходы поступят в бюджет. Уже, так сказать, поступило в этом году порядка 30 миллиардов рублей", - добавил он.
https://1prime.ru/20250909/siluanov-861998148.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, антон силуанов, минфин
Экономика, Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
09:46 09.09.2025
 
Минфин оценил доходы бюджета от продажи активов по решениям Генпрокуратуры

Силуанов: бюджет России уже получил 30 млрд руб от продажи активов по решениям ГП

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Бюджет РФ уже получил порядка 30 миллиардов рублей от продажи компаний, полученных РФ в управление по решениям Генпрокуратуры, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"У нас много компаний, которые по решениям исков Генеральной прокуратуры - значит, эти компании поступают в казну. Много, значит, достаточно таких случаев. Они все, собственно, публичны. И мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими, как государственным менеджментом, а чтобы быстрее продавать в рынок", - сказал министр в эфире радио РБК.
"Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будут ряд таких сделок по продаже этого имущества, и эти доходы поступят в бюджет. Уже, так сказать, поступило в этом году порядка 30 миллиардов рублей", - добавил он.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Минфин оценил прогноз МЭР по цене на нефть
09:44
 
ЭкономикаБизнесФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала