Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта
Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта - 09.09.2025, ПРАЙМ
Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта
Минпромторг РФ не планирует расширять перечень параллельного импорта - исключения могут коснуться только точечных позиций, необходимых бизнесу, - а вот... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T05:31+0300
2025-09-09T05:31+0300
экономика
бизнес
россия
рф
китай
владивосток
минпромторг
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не планирует расширять перечень параллельного импорта - исключения могут коснуться только точечных позиций, необходимых бизнесу, - а вот сокращение списка рассматривается, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025. "В принципе, компании либо заместились другими брендами и марками, либо нашли производителей в России. Поэтому список мы не планируем расширять, может быть, только точечно какие-то позиции, если вдруг кто-то из бизнеса обозначит потребность. Системно не планируем добавлять ничего нового. А вот сокращать планируем", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли министерство расширять список товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту. По словам Чекушова, с точки зрения сокращения списка параллельного импорта ведомство рассматривает радиоэлектронику, поскольку отечественные производители уже не только производят такую продукцию, но и конкурируют по ряду позиций с Китаем и другими дружественными странами. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с отечественного рынка ряда иностранных брендов и компаний. В рамках этого механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
рф
китай
владивосток
05:31 09.09.2025
 
Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта

Минпромторг не планирует расширять список параллельного импорта

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не планирует расширять перечень параллельного импорта - исключения могут коснуться только точечных позиций, необходимых бизнесу, - а вот сокращение списка рассматривается, рассказал РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025.
"В принципе, компании либо заместились другими брендами и марками, либо нашли производителей в России. Поэтому список мы не планируем расширять, может быть, только точечно какие-то позиции, если вдруг кто-то из бизнеса обозначит потребность. Системно не планируем добавлять ничего нового. А вот сокращать планируем", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли министерство расширять список товаров, ввозимых в Россию по параллельному импорту.
По словам Чекушова, с точки зрения сокращения списка параллельного импорта ведомство рассматривает радиоэлектронику, поскольку отечественные производители уже не только производят такую продукцию, но и конкурируют по ряду позиций с Китаем и другими дружественными странами.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с отечественного рынка ряда иностранных брендов и компаний. В рамках этого механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
