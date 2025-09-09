Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-09T11:34+0300
2025-09-09T11:34+0300
экономика
бизнес
минпромторг
Новости
ru-RU
11:34 09.09.2025
 
Минпромторг предложил установить минимальные объемы продаж цемента на бирже

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают на год установить минимальные объемы продаж цемента на бирже с 1 марта 2026 года, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг и ФАС предлагают установить минимальные объемы продаж цемента на бирже. Планируется, что нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать в течение одного года. Проект приказа об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам, разработанный ведомствами, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ добавили, что документ распространяется на производителей цемента, занимающих доминирующее положение. Так, согласно проекту, минимальная величина продаваемого на бирже цемента составляет 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного производителями цемента "в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета".
Ожидается, что развитие биржевой торговли в данном сегменте поспособствует сокращению количества посредников в цепочке поставок и обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей. Кроме того, приобрести товары будет возможно по конкурентным ценам.
"Сформированный ценовой индикатор позволит компаниям ориентироваться на стоимость цемента, которая сложились на внутреннем рынке", - заключили в Минпромторге РФ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Украина опасается рисков на рынке цемента, пишет FT
27 августа, 11:04
 
ЭкономикаБизнесМинпромторг
 
 
