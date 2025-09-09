https://1prime.ru/20250909/minpromtorg-862003372.html

Минпромторг предложил установить минимальные объемы продаж цемента на бирже

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают на год установить минимальные объемы продаж цемента на бирже с 1 марта 2026 года, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг и ФАС предлагают установить минимальные объемы продаж цемента на бирже. Планируется, что нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать в течение одного года. Проект приказа об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам, разработанный ведомствами, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ добавили, что документ распространяется на производителей цемента, занимающих доминирующее положение. Так, согласно проекту, минимальная величина продаваемого на бирже цемента составляет 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного производителями цемента "в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета". Ожидается, что развитие биржевой торговли в данном сегменте поспособствует сокращению количества посредников в цепочке поставок и обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей. Кроме того, приобрести товары будет возможно по конкурентным ценам. "Сформированный ценовой индикатор позволит компаниям ориентироваться на стоимость цемента, которая сложились на внутреннем рынке", - заключили в Минпромторге РФ.

