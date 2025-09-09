Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минцифры сообщили, какие ресурсы войдут в "белый список" на втором этапе - 09.09.2025
В Минцифры сообщили, какие ресурсы войдут в "белый список" на втором этапе
В Минцифры сообщили, какие ресурсы войдут в "белый список" на втором этапе
В Минцифры сообщили, какие ресурсы войдут в "белый список" на втором этапе
В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ.
2025-09-09T23:59+0300
2025-09-09T23:59+0300
минцифры
банки
сми
аптеки
"белый список"
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ. "Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Ведомство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
2025
1920
1920
true
минцифры, банки, сми, аптеки, "белый список"
Минцифры, Банки, СМИ, аптеки, "белый список"
23:59 09.09.2025
 
В Минцифры сообщили, какие ресурсы войдут в "белый список" на втором этапе

Минцифры: в "белый список" на втором этапе войдут банки, СМИ и аптеки

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ.
"Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
Ведомство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.
Здание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
В Госдуме заявили, что "белый список" сайтов одинаковый для всех операторов
8 сентября, 14:48
 
Минцифры Банки СМИ аптеки "белый список"
 
 
