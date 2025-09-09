В Минцифры сообщили, какие ресурсы войдут в "белый список" на втором этапе

https://1prime.ru/20250909/mintsifry-862037610.html

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки, аптеки, сообщило Минцифры РФ. "Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также войдут СМИ, банки, аптеки", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Ведомство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи.

