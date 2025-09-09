https://1prime.ru/20250909/moshenniki-862017149.html
Мошенники убедили пенсионерку купить часы за 28 миллионов рублей
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку купить часы с бриллиантами почти за 28 миллионов рублей, а после отдать их курьеру, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, телефонные аферисты несколько месяцев донимали пенсионерку с различных номеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мошенникам удалось убедить пожилую женщину, в том числе под предлогом сохранения денег, собрать все свои сбережения и купить бриллиантовые часы почти за 28 миллионов рублей. "После этого злоумышленники убедили пенсионерку отдать купленные часы курьеру", - сказал собеседник агентства. Женщина лишь спустя несколько месяцев опомнилась и поняла, что стала жертвой преступников.
