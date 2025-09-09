https://1prime.ru/20250909/moshenniki-862017149.html

Мошенники убедили пенсионерку купить часы за 28 миллионов рублей

Мошенники убедили пенсионерку купить часы за 28 миллионов рублей - 09.09.2025, ПРАЙМ

Мошенники убедили пенсионерку купить часы за 28 миллионов рублей

Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку купить часы с бриллиантами почти за 28 миллионов рублей, а после отдать их курьеру, рассказали РИА Новости в | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T15:12+0300

2025-09-09T15:12+0300

2025-09-09T15:12+0300

мошенничество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0e/859453131_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a8094b01d03b72f76d3d3448bb670da9.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку купить часы с бриллиантами почти за 28 миллионов рублей, а после отдать их курьеру, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, телефонные аферисты несколько месяцев донимали пенсионерку с различных номеров и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мошенникам удалось убедить пожилую женщину, в том числе под предлогом сохранения денег, собрать все свои сбережения и купить бриллиантовые часы почти за 28 миллионов рублей. "После этого злоумышленники убедили пенсионерку отдать купленные часы курьеру", - сказал собеседник агентства. Женщина лишь спустя несколько месяцев опомнилась и поняла, что стала жертвой преступников.

https://1prime.ru/20250909/moshenniki-861994780.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия